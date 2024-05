Puhovski: Turudić je čovjek koji je došao glave i onima s kojima je bio dobar

Podijeli :

N1

Politički analitičar i profesor filozofije Žarko Puhovski bio je gost Igora Bobića u Dnevniku N1 televizije.

Ivan Turudić u ponedjeljak postaje glavni državni odvjetnik. Što će se dogoditi kada Turudić i službeno preuzme tu dužnost? “Ništa”, kaže Puhovski i nastavlja: “Turudić od sutra ima znatno manje moći nego što je imao dosad. Dosad je bio sudac koji je mogao donositi odluke, a sad je inicijator postupaka, ne odlučuje ni o čemu. DORH ima moć samo u tome da odbacuje pritužbe koje dobije. Tu treba uvesti kontrolu. On je čovjek koji se pokazao da je došao glave i onima s kojima je bio dobar. Vidjet ćemo hoće li se to nastaviti. Interesantno da baš Živković kaže da se ne treba bojati političkih utjecaja.”

“Od Turudića se tako malo očekuje, a prije njega je bila najslabija državna odvjetnica koju smo imali. Teško će biti lošiji od nje. On može sve upropastiti s dva tri nespretna poteza, ali može si i napraviti karijeru. Treba se koncentrirati na to da DORH radi svoj posao. Pogledajte malo što radi EPPO. Čitav niz ozbiljnih grešaka su napravili preko kojih su svi prešli i sad će se tek vidjeti da nisu eksperti EU tužiteljstva toliko bolji nego imaju slobodu od imidža podložnosti Vladi”, govori Puhovski.

U ponedjeljak – Turudić Plenković ih naziva “osovinama zla”, a oni odgovaraju: “To je zlokobna prijetnja i osobno je”

“Turudić je bio čovjek koji je izazvao Milanovića da teško povrijedi Ustav, a za to nije kriv on nego Milanović. Kontroverzan sudac koji je odustao od sudačke karijere koja je, po mom sudu, puno moćnija. Sad mu ono što je bio prigovor postaje kvaliteta. To što se sastajao s osumnjičenicma je u najmanju ruku teška greška za suca, a od državnog odvjetnika se to očekuje”, kaže Puhovski. Na pitanje znači li to da se novi glavni državni odvjetnik sada može sastajati s Josipom Rimac, Puhovski odgovara: “Ako je moguće bez petinga.”

“Mi nemamo institucije. Bit institucija je da nije važno tko je na čelu nego da ona funkcionira po logici zakona. Kod nas se stvari bitno mijenjaju ovisno o tome dođe li na čelo ovaj ili onaj čovjek”, navodi.

Što se tiče pokušaja oporbe da spriječe dolazak Turudića na funkciju glavnog državnog odvjetnika, Puhovski kaže da “tamo netko nije čitao zakon”. Objašnjava kako se, po zakonu, Turudića nikako nije moglo maknuti bez sudjelovanja Vlade. “To je gotova priča. Sad treba pažljivo gledati što radi, kako stvari funkcioniraju, na nivou sitnih stvari i na nivou funkcioniranja institucija. Prvi korak će biti šef USKOK-a”, govori.

Oporba se, nakon što pokušaj micanja Turudića nije uspio, pravi mrtva. “Peternel je rekao da su oni legalisti na vlasti. Ti legalisti hoće svakave stvari koje su ilegalne i neustavne. … Sad se treba udahnuti, reći da je bila greška i da se idemo baviti svojim poslom. To im ne pada na pamet izgleda”, kaže profesor.

O mogućnosti da Domovinski pokret zaista bude korektiv HDZ-u u vladajućoj koaliciji pa da, u slučaju da ne budu zadovoljni njegovim izvješćem o radu za godinu dana, oni sruše Turudića, Puhovski kaže: “Mogu, ali onda će vjerojatno SDP glasati za Turudića. Nisam siguran da će oni izdržati godinu dana, nisu se pokazali kao stranka koja se skrbi o ljudskim pravima. Postoji samo jedna stranka i jedan stranački medij, a to su DP i Bujica. I taj DP koji ima svoj medij danas dijeli lekcije o slobodi tiska. Oni su legalno na vlasti, ali mislim da ih se dovodi u situaciju da će teško izdržati godinu dana.”

Može li se Turudić obiti o glavu HDZ-u? “Svi se nadamo da će se kod Turudića nastaviti zdravo samoljublje i da će po prstima opaliti razne ljude, i one iz DP-a, ali ne zbog političkih razloga, nego jer su nespretni u političkim odlukama”, zaključuje profesor Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.