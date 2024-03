Kako funkcionira politika iza zatvorenih vrata? “Plakala je i kleknula, ja sam rekla da to ne radi…”

Podijeli :

Pikanterije i zanimljivosti iz zakulisnog svijeta politike za Novu TV otkrile su dvije gošće s bogatim političkim iskustvom, Jadranka Kosor i Vesna Pusić.

Datum izbora još se ne zna, ali već neko vrijeme gledamo užarene predizborne rasprave na političkoj sceni.

Kosor je za Dnevnik Nove TV otkrila kako izgleda sastavljanje lista i dogovori oko lista. “To je bio najteži posao. Nikom to ne bih poželjela. Svaka lista ima 14 mjesta i treba rasporediti ljude. Svako tko je bio prvi na listi je bio zadovoljan i tumačio je to kao da je to zaslužio. Ovaj drugi je bio relativno zadovoljan i mislio je da je trebao biti prvi. Oni treći su me grdo gledali, sve dalje od toga ljudi su gunđali. Ali ne u lice, već iza leđa. Nikad toliko insajdera iz stranke nije brifiralo novinare o tome što se zapravo događalo”, rekla je Kosor i ispričala anegdotu i što je pisalo u medijima svojedobno o njoj.

“Jadranka Kosor se potpuno izgubila pronađena je jedne noći na vrhu zgrade stranke… To je svojevremno pisalo… Pronađena je gola i zatim je naišao Šeks i spasio je… Sastavljanje lista je iznimno zahtjevan posao. Mogu samo zamisliti koliko je to težak proces sada. Kada sam radila posljednju listu znala sam da sam na sebe navukla puno neprijatelja”, kazala je Kosor.

“Izgubiš prijatelje zato što ih ne staviš na liste. To je čudna strast. Kad se sve stiša onda se stanje pogorša. Razvijaju se teorije zavjere, teorije o tvom karakteru. Najteži posao je ipak izgradnja stranke, a HNS je svojedobno bio nevidljiv i posao je bio izgraditi stranku”, kazala je Pusić.

I mala funkcija može udariti u glavu, rekla je Pusić o bavljenju politikom. “I oni koji nisu na nekim velikim funkcijama, to je velika strast. Kad si predsjednik općine, to je vidljivija moć jer imaš veći kontakt s ljudima. Kad nešto napraviš to je vidljivo. U jednom okviru, čovjek dobije osjećaj moći ali i zadovoljstva jer su rezultati vidljiviji”, napomenula je.

Dvorski okršaji

“Puno je jednostavnije slagati liste kada se zna da će stranka pobijediti jer možete obećati ljudima da će biti državni tajnici ili u javnim tvrtkama… Ministri ne moraju biti na listi. Moje iskustvo je komično, ali više tragikomično jer se 2011. godine, znalo da ćemo izgubiti izbore.”

Govorila je potom o događajima s Ivom Sanaderom. “Ovo sa Sanaderom će negdje izaći i ja ću to reći, tada sam rekla svojima u stranci. Onda sam došla na presicu, onda je Krešić prvo digao ruku i pitao kada ću dati ostavku. Danas se ne događa da se premijera pita kada će dati ostavku. To je paralela s onim vremenima”.

Potom se vratila na anegdotu o sastavljanju lista. “Bilo je ljudi koji su molili i bilo je jako važno da se uđe u parlament. Bilo je ljudi koji su doslovno plakali, molili…Osoba koja je plakala, kleknula je pred mene, ja sam rekla ne to raditi… No došla je na listu… No, ta osoba je prva pisala Karamarku da me se izbaci iz stranke”, opisala je Kosor.

Ljudi koji su me do jučer molili za mjesto za listu, nakon izbacivanja iz stranke su me prestali pozdravljati, istaknula je Kosor.

Pusić je govorila o incidentu kada joj je saborski zastupnik poručio: “Žena nije stvorena za mudraca, već za madraca”.

“Zaista su tada žene, zastupnice, tada bile osupnute i izrazile podršku, ali i osvjestile tu vrstu političkog dna. To je ljudima bilo šokantno i to su ljudi htjeli marginalizirati”, kazala je Pusić.

O vremenima prije ulaska u Europsku uniju Kosor kaže kako je dobro surađivala s oporbom.

“Bilo je tada pitanja što ću na saborskom Odboru, ja nisam morala doći, ali sam željela surađivati”, kazala je Kosor.

“Bez suradnje s oporbom ne bismo ušli u EU. Toga danas nema. Nema suradnje. Kada sam dolazila u Sabor ne bih si dopustila da izvrijeđam opoziciju”, rekla je.

