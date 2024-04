Damir Habijan: Ključno je nastaviti politiku zaštite manjina

Podijeli :

N1

HDZ-ov Damir Habijan, koji je u prosincu zamijenio Davora Filipovića na mjestu ministra gospodarstva u vladi Andreja Plenkovića, komentirao je u Varaždinu poruku Peđe Grbina koji je rekao kako vjeruje da s Mostom mogu "napraviti nešto dobro za Hrvatsku".

“Grbin, Benčić i Petrov umjesto da priznaju poraz od uvjerljive pobjede HDZ-a, oni su prema zadnjim izjavama odustali od formiranja vlade, ali su krenuli u formiranje većine s ciljem mijenjanja određenih zakona i donošenja određenih imenovanja koja su donesena na zakonit način”, rekao je Damir Habijan i dodao:

Grbin pohvalio Most: Duboko sam uvjeren da možemo napraviti dobro za Hrvatsku Pupovac: Nećemo dozvoliti poniženje i segregaciju po etničkoj ili političkoj osnovi Hrvatski suverenisti: “Ne možemo podržati većinu s HDZ-om jer bismo izdali birače”

“Poseban fokus kod toga odnosi se na DORH i legitimno je pitati navedenu ekipu koji je razlog – zaštita sebe ili politički obračun s neistomišljenicima? Čuli smo retoriku oporbe u kampanji gdje su pozivali na uhićenja pripadnika političkih stranaka koji nisu istomišljenici. Umjesto da predlažu reformske zakone, kako koristiti sredstva EU fondova i slično, njihov fokus je isključivo samo DORH. Legitimno pitanje, očekujem u narednim danima odgovor, no gubitnici u tom naumu sigurno neće uspjeti. Uvjeren sam da će HDZ s partnerima formirati vladu i osigurati ono do čega je građanima stalo, a to je sigurnost i stabilnost RH, pogotovo u odnosu na geopolitičke događaje zadnjih godina. Nastavljamo s razgovorima, a brzo ćemo, siguran sam, imati stabilnu vladu.”

Istaknuo je da s Domovinskim pokretom razgovore nastavljaju idući tjedan. Na pitanje tko im je bliži budući da DP i dalje ističe kako ne žele surađivati sa SDSS-om, Habijan je rekao:

“Drugi tjedan je nastavak pregovora, pregovori su u tijeku. Ključno je da se nastavi politika zaštite manjina. Treba imati u vidu da je HDZ uvjerljivo pobijedio oporbu. Što se tiče konačnog dogovora i formiranja većine, najvažnija je stabilnst i sigurnost, da građani imaju jasne mjere zaštite standarda.”

Opovrgnuo je navode da je na sastancima s DP-om bilo razgovora o podjeli ministarstava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Evo kako se riješiti ustajalog mirisa u kući: Sve će mirisati čisto i svježe, kao u ljekarni Ovih šest rečenica djeca uvijek žele čuti od roditelja i kada odrastu