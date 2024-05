Kako napreduju pregovori? “U utorak ćemo imati ‘sotinsku vladu'”

Podijeli :

Novinari Katarina Brečić (RTL) i Hrvoje Krešić (Nova TV) komentirali su u Točki na tjedan kod Nataše Božić pregovore o slaganju koalicijske većine.

Brečić kaže kako je očito da je “Plenkoivć okrenuo leđa SDSS-u i da ćemo u utorak vjerojanto imati sotinsku Vladu”. “Moraju još ispregovarati mjesta, ali mislim da sotinsku vladu imamo”, kaže.

Krešić dodaje: “Ja bih pričekao da vidim na koji će to način izbaciti SDSS. Sigurno će Plenković tražiti način da bude neki umjereni desni centar i i dalje upire prstom i govori ‘ne, ne, to se ne smije’. Siguran sam da ćemo uskoro često slušati ‘ to morate njega pitati’. Vjerujem da će biti skretanja udesno, a što se tiče SDSS-a za očekivati je da oni budu neki novi žetoni. Vjerojatno će naći način da na dan izglasavanja vlade ne podrže tu Vladu da Plenković ne bi imao problema s DP-om, ali mislim da formalno nema šanse da gledamo Pupovca i još dva-tri manjinca u oporbi, da oni dolaze na sastanke oporbe… Više nikakvi Bezuci nisu problem, sjetite se kakvu je fiksaciju Andrej Plenković imao na to, a vjerujem da je još spektakularnije vrijeme pred nama”, kaže Krešić.

“Ne očekujem da će Plenković imati previše problema u svojoj stranci. On je nama osam godina objašnjavao da je njegova stranka u desnom centru, tamo gdje ih je pozicionirao Franjo Tuđman, a nakon izbora je izašao i rekao kako su im birači poručili da moraju ići više desno. Vjerujem da će se ti ljudi, ministri koje izaberu, izlijetati s kojekakvim izjavama. Bit će to teška situacija za Plenkovića, ali mislim da je cilj da u nekoliko mjeseci Plenković presloži Vladu u dovede partnere koje želi, liberale i međimurskog župana”, govori Brečić.

Krešić dodaje da neki pošto-poto žele DP u Vladi kako bi nemogućnošću postizanja nekih rezultata uništili sami sebe pred svojim biračima. “Zamislimo situaciju gdje će oni dobiti neko npr. ministarstvo demografije pa će za nekoliko mejseci netko pitati gdje su autobusi koji se vraćaju u Hrvatsku. Tu nema ničega jer ne može biti ničega. Japan sa svim svojim politikama je jedna od najstarijih država na svijetu. Demografija ima svoje zakonitosti i ne mogu se stvari događati brzo, ne rješavaju se problemi samo time da se rađa više djece”, objašnjava.

Brečić misli da DP neće “pilati” po deratifikaciji Istanbulske konvencije.

Što se tiče raspodjele fotelja u novoj vladi, Brečić podsjeća kako se Zlatko Hasanbegović spominjao kao novi ministar kulture, ali da to HDZ-u nije dobro sjelo, baš kao ni DP-u njihov prijedlog – Andro Krstulović Opara. “Ne mogu povjerovati da DP neće tražiti energetiku kao svoje ministarstvo, u MUP-u bi mogli dobiti državne tajnike jer su puno komunicirali ilegalne migracije”, kaže ona.

Krešić dodje da će biti jako zanimljivo gledati i što će se događati na razinama uprava javnih tvrtki. “Tu će svatko tražiti svoj komadić torte, tu će trebati posebno povećalo”, kaže. Krešić kaže i kako je očekivao da će Plenković na kraju odustati od Pupovca, ali da to neće značiti ništa. “Svi ti potresi koji se događaju se na kraju ne dogode. Ne vjerujem da će sad spustiti rampa i da neće biti ni pokušaja obrane ako krene neki govor mržnje prema nacionalnoj manjini. Malo je metasituacija kad Andrej Plenković za Ninu Obuljen govori da je suho zlato i pritom citira Pupovca koji je za Plenkovića rekao da je suho zlato i to na samom početku, a njihov je odnos nakon toga išao samo uzlaznom putanjom. Duboko sam uvjeren da je Pupovac već drugi dan poslao jasne signale Plenkoviću da ih se odrekne ako će mu život biti lakši. Očekujem puno patetike u javnom prostoru, ali ne i značajne promjene na ovoj strukturnoj razini”, kaže.

“Plenković će vjerojatno od DP-a tražiti da ne ukidaju fiinanciranje, a DP će onda na pitanja odgovarati kako razgovaraju o tome i tako dalje…”, kaže Brečić na pitanje o tome kako će se nakon sastavljanje ove vlade financirati projekti manjina.

