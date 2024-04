Kako riješiti promet u Zagrebačkoj županiji? “Gužve su velike, ovo je jedino rješenje”

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Nositelj liste Fokusa i Republike u II. izbornoj jedinici Damir Bajs izjavio je u srijedu da koalicija u toj jedinici očekuje više od mandata jer će građani podržati njihove politike manjih poreza, većih mirovina i bolje prometne povezanosti.

“Lista Fokus-Republika prema istraživanjima u II. izbornoj jedinici osvaja mandat, ali mi vjerujemo da možemo i više”, rekao je Bajs na konferenciji za novinare, dodavši da računaju na koncentrirane glasove u sredinama gdje smo poznati, od Bjelovara do Dubrave.

Poručio je kako znaju da je, uz politike manjih poreza, većih mirovina, liječenja u privatnim poliklinikama na račun HZZO-a, u tom djelu Hrvatske ključno riješiti problem prometne povezanosti te jačati gospodarstvo koje rezultira većim plaćama.

Kada je riječ o problemima u prometu, gradonačelnik Svetog Ivana Zeline Hrvoje Košćec upozorio je na teška teretna vozila koja prometuju kroz gusto naseljena područja, gdje se događaju brojne prometne nesreće, često s teškim tjelesnim ozljedama i smrtnim ishodom.

“Riješit ćemo to gradnjom obilaznica”

“Riješit ćemo to gradnjom obilaznica. Svi mi koji s ove istočne strane idemo u Zagreb znamo da su gužve velike, a to se može riješiti kroz denivelaciju pruge i drugim prometnim rješenjima. To je bitno za sve nas jednako kao i za stanovnike Sesveta i Dubrave”, izjavio je.

Košćec se također zalaže za financiranje Dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) iz državnog proračuna, iz kojeg se trenutno financiraju samo Javne vatrogasne postrojbe (JVP).

Osim za financiranje DVD-ova sukladno površini jedinice lokalne samouprave i požarnom opterećenju, borit će se i za ukidanje PDV-a za nabavku operativnih vatrogasnih vozila i opreme te za oslobađanje operativnih vatrogasaca od plaćanja komunalne i vodne naknade.

Gradonačelnik Dugog sela Nenad Panian kazao je da je kao djelatnik u zdravstvenom sustavu iz prve ruke upoznat s problemima na državnoj i lokalnoj razini. Predložio je uvođenje vaučerizacije, dodavši da će ona samo preusmjeriti postojeći novac u sustavu.

“Jedna od njih konkretnih stvari u našem programu jest da će se građani, ako u propisanom roku ne dobiju uslugu u javnom zdravstvu, moći o trošku HZZO-a liječiti u privatnom sektoru, po istim cijenama kao i u javnim ustanovama” poručio je Panian.

