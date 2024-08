Kaos u šibensko-kninskoj Hitnoj: Vozilima se usred sezone pokvarili motori, vozači paralelno voze i Hitnu pomoć i sanitet

Podijeli :

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nakon afere sa sumnjivim zapošljavanjem za koje je osumnjičena glavna sestra, iz Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije dolaze nove uznemirujuće informacije.

Riječ je o brojnim neispravnim vozilima saniteta i Hitne pomoći. Prema riječima naših sugovornika iz ovog Zavoda, neki vozači saniteta sredinom prošlog mjeseca nisu imali vozila s kojima bi radili. Na servisu je navodno bilo čak 14 vozila.

Sada obnašatelj dužnosti Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije potvrđuje da im je pokvareno osam vozila – jedno vozilo Hitne pomoći i sedam vozila sanitetskog prijevoza.

„Zavod za hitnu medicinu raspolaže s 20 vozila za timove hitne medicine i 37 za timove sanitetskog prijevoza. Trenutno je osam vozila u kvaru – jedno hitne medicine i sedam za sanitetski prijevoz”, odgovorio je Tomislav Jukić na upit N1.

Pojašnjava da su na tim vozilima pokvareni motori jer su u pitanju stara vozila s velikim brojem prijeđenih kilometara koja je Zavod početkom godine preuzeo od Domova zdravlja Šibenik, Drniš i Knin. Oslikava tako ravnatelj Jukić stanje u voznom parku svog Zavoda.

Iako su, dakle, naši izvori tvrdili da neki timovi nisu imali vozila za rad, ravnatelj uvjerava da unatoč kvarovima sve ekipe imaju vozila s kojima izlaze na teren.

Uz ove informacije stižu nam i one o vozačima koji paralelno rade i u Hitnoj pomoći i u sanitetu. Iako to nije zabranjeno naši sugovornici postavljaju pitanje je li to ispravno, s obzirom na propisani dnevni odmor što ga vozači moraju imati. Osim toga, pojašnjavaju kako je ta mogućnost otvorena samo za vozače koji su zaposleni na neodređeno vrijeme.

„Trenutno jedan vozač iz sanitetskog prijevoza radi na određeno vrijeme kao vozač hitne medicine, a dva vozača rade paralelno u sanitetskom i hitnom prijevozu”, poručuje Tomislav Jukić.

