Saborska zastupnica Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin komentirala je za N1 Studio uživo političke aktualnosti u Hrvatskoj.

Smatra da je oporba trebala biti pozvana i na radni dio summita Krimske platforme, a ne samo za određene bilaterale.

“HDZ je odlučio od tako velikog događaja napraviti privatnu stvar, a to zapravo ide u smjeru narativa koji premijer inače promovira – da je on država. To je orbanovski pristup koji se meni ne sviđa. Trebalo je biti otvorenije, skup bi time dobio na kvaliteti, ne bi ništa izgubio”, rekla je Ivana Kekin.

Za optužbe da je oporba po ruskim utjecajem kaže kako je to teza koju Plenković gura u nastojanju da aferu INA gurne iza frižidera te da je posegnuo za trikom upozoravanja na vanjske utjecaje.

Dodaje da je “ruski utjecaj značajno ojačao u zadnjih šest godina od kad je Plenković na vlasti”. Navodi kako su predložili da se na razini parlementa osnuje Nacionalni odbor koji bi pratio provođenje sankcija i o tome svaka dva mjeseca podnosio izvješće Saboru. “Nadamo se da će premijer, ako stvarno želi kontrolirati ruski utjecaj, na to pristati. To je model koji bi i druge države trebale pratiti”, poručuje.

“Afera INA, osim što je još jednom dokazala da članovi HDZ-a sudjeluju u megapljačkama, osobito je neugodna za premijera jer je u fokusu javnosti da se hrvatska energetska politika potpuno okrenula Mađarskoj. Jeftino izvozimo sirovu naftu, a skupo uvozimo naftne derivate. Zatvaranje sisačke rafinerije je i politička i strateška odluka, ne samo poslovna. Nemamo poluge moći, sva infrastruktutra je predana u ruke Mađarima”, tvrdi Kekin.

“Premijer je odgovoran da je Hrvatska u nepovoljnoj poziciji po pitanju energetike”

Komentirala je i svjedočenje bivšeg člana Uprave INA-e Davora Mayera na Antikorupcijsskom vijeću rekavši kako je njegovo svjedočenje bilo značajno.

“Ako je razlog za zatvaranje rafinerije u Sisku bila nečija birokratska ambicija, to je jako zabrinjavajuće. I najznačajnije je to da je Mayer na pitanje je li premijer bio suglasan sa zatvaranjem rekao da se bez odobrenja premijera to nije moglo dogoditi. Premijer je direktno odgovoran za to da je Hrvatska u nepovoljnoj poziciji po pitanju energetike, da smo nesamostalni i neodrživi”, ističe Kekin.

Tvrdi kako se oporbu pokušava pokazati nemoćnom i beskorisnom. Navodi kako se trude sudjelovati u svim raspravama tako da pohvale kad je nešto dobro te da daju konkretne i konstruktivne prijedloge što bi se moglo popraviti, ali skoro nikada se, kako kaže, ne uvažava, ako se i prihvati onda se prezentira kao da je to ideja HDZ-a.

“Želimo srušiti Vladu jer smatramo da ne radi dobro. To je i smisao oporbe. Da smatramo da radi dobar posao ne bi bili u oporbi”, poručila je.

Osvrnula se i na izmjene Zakona o radu za koji kaže da nije dovoljno jasno ograničio rad na određeno.

“Prvaci smo po tome koliko ljudi radi na određeno. Nismo dobro definirali i ograničili, a iznimni propust je i da se ne uređuje pitanje trudnica koje rade na određeno, koje po isteku ugovora dobivaju otkaz, to je diskriminacija. Nedovoljno je uređen i agencijski rad”, smatra Ivana Kekin.

