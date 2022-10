Podijeli:







Izvor: N1

Politički analitičar i kolumnist riječkog Novog lista Jaroslav Pecnik bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao održavanje Krimske platforme u Zagrebu.

“Logično mi je da se pojavi Zelenski video linkom, jer ovdje se priča o državi koja je u ratu i na čijem je on čelu. Bilo bi normalno da bude prisutan i predsjednik Milanović. A zašto ga nema? Mislim da je i Plenković inzistirao na tome i napravio sve da Milanović ne dođe. Plenković od ovog samita želi napraviti show. Želi se pokazati kao mirotvorac”, rekao je.

Kao navodi, pitanje je može li Hrvatska ponuditi recept za mir u Ukrajini. “Ukrajina je ogromna zemlja. Samo je ruske manjine više od osam milijuna tamo, a da ne spominjem Mađare, Litvance i ostale narode. Događaju se paradoksalne stvari, a ovo što je Raspudić rekao, čini mi se istinitim. Prikazujemo se kao međunarodni mirotvorci, a na domaćem terenu imamo korupciju. Nije bez razloga Plenković dobio titulu kralja zaštitnika lopova. On je taj koji amenuje odnose”, rekao je.

“Ova događanja mogu itekako poslužiti Plenkoviću. On je inteligentan čovjek i spreman je na sve da bi se međunarodno afirmirao. Problem je to što je on premijer male zemlje, koliko god on bio blizak Ursuli von der Leyen. Do sada je činio sve da bude prisutan i da si otvori prostor za neku poziciju. Ova platforma koja se zbiva u Zagrebu je show i tako će on to prikazati. Zato i nije pozvana oporba. Koliko sam shvatio, jedino Hajduković ide na nekakvu večeru. Sumnjam da će tamo nešto važno reći”; rekao je.

Kaže da antikorupcijsko vijeće neće polučiti rezultate. “Činjenica je da se dovode ljudi na svjedočenje i razne stvari se otkrivaju. To sve škodi Plenkoviću i zato bježi od tog vijeća kao vrag od tamjana. Prema onome što je iznosila gospođa Kekin, možemo reći da je Plenković veći ruski čovjek nego Milanović, kada se uzme u obzir ruski novac koji je ušao u zemlju za njegova mandata”, rekao je.