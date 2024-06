Kekin: Sin mi ima džeparac 30 eura tjedno, zamolio me da saznam kako uspijeva Bartulici

Podijeli :

N1

Možemo je ususret europskim izborima održao press konferenciju na kojoj se Ivana Kekin obratila građanima.

“Koliko smo uspjeli aktivirati građane vidi se po tome koliko smo donacija dobili i kolike su one. Dobivamo stotine donacija po 20 eura dok druge stranke dobivaju desetke donacija koje su jako velike. Građani nas i dalje prepoznaju i očito dobro komuniciramo s njima ako odlučuju doirati. Po tome se vidi da radimo dobru kampanju”, rekla je pa je dodala:

“Što se tiče Andreja Plenkovića, neprimjereno je da on nosi listu. Kaže da ne ide u parlament, a onda vodi kampanju iz pozicije premijera. To je na HDZ-u i na njihovim glsačima. Postoji disbalans u tome kako se dođe do glasača”, rekla je.

Komentirala je i mjesečna primanja i troškove zastupnika Domovinskog pokreta Stephena Nikole Bartulice koji su trenutno u fokusu javnosti.

“Voljela bih čuti od Bartulice kako preživljava s 38 eura na tjedan. Moj sin koji ima džeparac 30 eura tjedno me zamolio da to saznam. Nemam drugo objašnjenje, možda mȁna Božja”, zaključila je.

