Donosimo popis radnih trgovina i trgovačkih centara koji rade nedjeljom

Novi Zakon o trgovini u subotu je stupio na snagu i prema njemu će trgovine nedjeljom u pravilu biti zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih bi radili. U nastavku provjerite popis trgovina s radnim nedjeljama.

Konzum

Konzum planira rad svake pojedince poslovnice prilagoditi potrebama turističke sezone, blagdanima, mikrolokacijskim događanjima i drugim relevantnim čimbenicima. Najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica možete pratiti OVDJE.

Kad je u pitanju kupnja na Konzumovoj internet prodavaonici, dostava i preuzimanje nedjeljama od 2.7. neće biti moguće.

Kaufland

Iz Kauflanda su potvrdili da će sve njihove trgovine tijekom srpnja i kolovoza 2023. raditi svake nedjelje. Detalje za pojedinu poslovnicu provjerite OVDJE.

KTC

Trgovački lanac KTC ukinuo je rad nedjeljom još 2020. godine.

Lidl

Od 2. srpnja Lidl Hrvatska započinje s primjenom zakona kojim se uvodi neradna nedjelja. Sljedeće trgovine neće raditi tijekom ljeta: Beli Manastir, Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Donji Miholjac, Dugo Selo, Đakovo, Đurđevac, Ivanec, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Križevci, Kutina, Našice, Nova Gradiška, Novska, Osijek, Petrinja, Požega, Samobor, Sesvete, Sisak, Slatina, Slavonski Brod, Sveta Nedelja, Valpovo, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vrbovec, Vukovar, Zabok, Zagreb, Zaprešić i Županja.

Sve ostle Lidl trgovine radit će nedjeljom preko ljeta.

Studenac

Radno vrijeme nedjeljom trgovina Studenac možete provjeriti na njihovoj službenoj stranici OVDJE.

Bipa

Popis Bipinih poslovnica i radnih/neradnih nedjelja možete pronaći OVDJE.

dm

Radno vrijeme nedjeljom trgovina dm možete provjeriti na njihovoj službenoj stranici OVDJE.

Westgate

Popis nedjelja kada će Westgate raditi:

– Srpanj: 16.07.2023., 23.07.2023.

– Kolovoz: 27.08.2023.

– Rujan: 03.09.2023., 10.09.2023., 17.09.2023.

– Listopad: 08.10.2023., 15.10.2023., 22.10.2023.

– Studeni: 05.11.2023., 12.11.2023., 19.11.2023., 26.11.2023.

– Prosinac: 03.12.2023., 10.12.2023., 17.12.2023.

Avenue Mall

Popis radnih nedjelja u Avenue Mallu:

– Prve tri nedjelje u rujnu

– Prve četiri nedjelje u listopadu

– Sve nedjelje u studenom

– Sve nedjelje u prosincu

Arena Centar

Tijekom srpnja i kolovoza trgovine Arena Centra neće raditi nedjeljom i blagdanima. Od 1.9.2023. do 31.12.2023. godine neradne nedjelje će biti 1. listopada i 31. prosinca 2023., dok će ostale nedjelje biti radne i trgovine će raditi po redovnom radnom vremenu, stoji na stranicama Arena Centra.

Max City Pula

Max City sve do kraja rujna bit će otvoren svakodnevno, od ponedjeljka do nedjelje, od 9 do 22 sata. Od 1. listopada pa do kraja godine radne nedjelje su: 26. 11. 2023., 17. 12. 2023. i 24. 12. 2023.

Mall of Split

U trgovačkom centru Mall of Split sve nedjelje u srpnju, kolovozu i rujnu su radne. U listopadu su tri nedjelje radne: 1. listopada, 8. listopada i 22. listopada 2023. Sve nedjelje u studenom i prosincu su neradne.

Bauhaus

Od 02.7.2023. do 15.10.2023. svi BAUHAUS prodajni centri radit će svaku nedjelju od 9 do 14 sati.

IKEA

Radno vrijeme IKEA-e ove nedjelje i sljedeće 9.7. je od 10 do 18 sati.

