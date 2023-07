Koji sektori u Hrvatskog povlače najviše europskog novca, a koji najmanje?

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatska obilježava 10 godina članstva u Europskoj uniji. Koliko smo napredovali u tom razdoblju i što smo propustili napraviti u razgovoru s našim reporterom Elvirom Mešanovićem komentirali su povjesničar Hrvoje Klasić i Ariana Vela, stručnjakinja za EU fondove.

Je li Hrvatska sada bolja nego prije 10 godina? Vela navodi da u pogledu europskih fondova jest.

“Kad gledamo EU fondove jest, možemo reći da je napravila poprilično velik pomak”, kaže Vela.

“Ako gledamo u odnosu na Hrvatsku 90-ih ili 2000-ih, onda svakako je, a ako danas gledamo u odnosu na one koji nisu u EU, pri čemu mislim na naše susjede BiH, Srbiju i ostale zemlje Jugoslavije, opet vidimo velike uspjehe i razlike kakva je Hrvatska, kakvi smo bili i kakvi su ovi oko nas”, kazao je Klasić.

Što smo propustili?

Što je Hrvatska propustila napraviti u ovih deset godina? “Nismo pojednostavili procedure, nikako da uključimo zainteresiranu javnost u proces planiranja natječaja pa se događa da natječaji nisu dovoljno dobro iskreirani”, navodi Vela.

Navela je da se tako dogodi da se kreira natječaj za poduzetnike na koji se može prijaviti 250 poduzetnika.

“Treća stvar je pitanje efekata koje postižemo uz korištenje EU fondova”, dodala je Vela.

Klasić je u tom kontekstu usporedio Hrvatsku sa zemljama na zapadu i istoku.

“Danas, kad se okrenem na zapad i pogledam Dansku i Sloveniju, vidim koliko zaostajemo, a kad pogledam na istok, vidim koliko smo napredovali. Neke stvari – pitanje medijskih sloboda, demokracije, ljudskih prava i pravne države – su bitno bolje. Još imam zamjerke na odnos prema suočavanju s prošlošću, mislim da tu imamo velikih problema i po pitanju Drugog svjetskog rata, ali i Domovinskog rata”, rekao je

“To pokazuje da nacionalizam u Hrvatskoj nije pobijeđen, on je gurnut sa strane. Hrvati i hrvatskih političari u posljednjih 30 godina pokazali su dobru stvar, a to je da se boje centara moći i gledaju što se kaže u Bruxellesu i Washingtonu. Ako kaže netko iz Hrvatske da treba osuditi NDH ili da treba progovoriti i o zločinima koje su hrvatski vojnici počinili u Domovinskom ratu, to se neće napraviti ako to kaže netko iz Zagreba, ali ako dođu pritužbe iz Bruxellesa i Washingotna, onda ćemo poslušati”, dodao je Klasić.

Vela je oktrila i koji sektori povlače najviše europskog novca, a koji najmanje. “(Najviše) Uglavnom promet, vode i poduzetništvo. Ono gdje bi mogli svakako mogli biti bolji jesu infrastrukturni projekti javnog sektora.”

