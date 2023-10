Kojoj priči o dvije Hrvatske će građani povjerovati? “Uspješnoj” ili onoj kojoj “rastu uši i rep”?

Podijeli :

Imamo dvije Hrvatske - poručuje već danima premijer Andrej Plenković u pokušaju da uoči superizborne godine svoju Vladu predstavi kao superuspješnu, a oporbu kao supernesposobnu. U utorak mu je odgovorio predsjednik Milanović pa priča o dvije Hrvatske dobiva nastavak, pa čak i uši i rep!

U Koprivnici na konferenciji “Hrvatska kakvu trebamo” premijer opet o Hrvatskoj kakvu imamo. Odnosno njih dvije. Ova njegova je uspješna i točka. Ako netko misli drugačije, laže.

Zoran Milanović: Postoji Hrvatska koja se nekako batrga i postoji razbojnička Hrvatska Plenković: “Jutros je Bačić na N1 govorio o dvije Hrvatske, pogledajte brojke”

“Sad ćemo doživjeti u izbornoj kampanji tezu da sve što se dogodilo dobro, samo je od sebe, a sve što je krivo – je Vlada. To nećemo dopustiti. Sada nam i za Rafale govore da to možemo zaboraviti. Stvarno je pomalo groteskno to što čujemo u medijsko-političko-komentatorskom prostoru”, rekao je Andrej Plenković.

Dvedesetak kilometara dalje, u Ludbregu, predsjednik Zoran Milanović u nešto drugačijoj atmosferi na obljetnici antifašističke brigade.

Za odgovor spreman uvijek, pogotovo kada je čuo ovo Plenkovićevo – groteskno.

“Groteska inače dolazi od talijanske riječi grota, iz pećine. Stilska figura, znamo kakva je. Ne ono što je beznadni štreber htio reći. To je razlika u stilu. Netko je klasičar, a netko groteskni klaun”, rekao je Milanović.

O avionima je u ponedjeljak, kaže, bio pomirljiv i objektivan. Tu su i neka su! Ali… “Napomenuo sam i naglasio da nam trebaju drugi sustavi oprema i streljivo posebno i granate koje nemamo, ok? Ne-ma-mo. Tko će to kupiti, HDZ”, pita Milanović.

Predsjednik kaže da i on vidi dvije Hrvatske, ali nisu iste kao Plenkovićeve. Dozlogrdilo mu je da na svakom događaju mora slušati predstavnika Vlade koji se pola sata hvali uspjesima Andreja Plenkovića.

“Mi moramo to osvijestiti da sav naš trud rad, da nije slučajno, da nije po defaultu”, ističe Plenković.

Plenković odbrusio novinarima: “Afera plin za cent danas mi nije tema…” Milanović: Zemlja je napredovala, ali imamo deformitete koje moramo ispraviti

“Vidim Hrvatsku koja ide naprijed, ali deformirano, rastu joj uši i rep. I nema dvije Hrvatske koje uporno želi napraviti preko svojih papiga koje šalje okolo da ponavljaju dosadne priče. Postoji Hrvatska koja se nakako batrga, živi i jedna razbojnička klijentelistička Hrvatska koja misli da sve što je javno njezino i da sve može oplindrati”, dodaje Milanović.

Kampanja je, izbori su blizu i zato nam se ne žele priznati rezultati pa ih moramo stalno ponavljati, požalio se potpredsjednik Vlade i ministar prometa Oleg Butković:

“Kažu da se nije dogodilo ili da se dogodilo po duhu svetomu. Govorim o evidentnim postignućima koje imam ja u svom resoru. Imamo velikih velikih postignuća koje oporba i određeni drugi akteri ne žele priznati.”

Priznajemo što treba priznati, ali mi bismo to puno bolje – poručuje SDP-ov gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić:

“Ako pričamo o dvije Hrvatske, mogu reći – da, imamo dvije. Jedna želi transparentnu javnu upravu, a druga pokriva Plin za cent, Banožićevu diplomu, imovinu Gordana Grlića Radmana i da ne nabrajam sad sve afere, ima ih ohoho.”

Kojoj priči o dvije Hrvatske će građani povjerovati i koju će na koncu na glasačkom listiću odabrati – saznat ćemo uskoro.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.