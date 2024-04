Kolakušić žestoko po Plenkoviću: “Jedna od najvećih štetočina hrvatske politike!”

Podijeli :

Igor Soban/Pixsell

Mislav Kolakušić iz stranke Pravo i pravda oglasio se na Facebooku komentirajući rezultate parlamentarnih izbora i poteze premijera Andreja Plenkovića, kao i ljevice te upozorenje Ustavnog suda.

“Štetne politike duboko korumpiranih i globalističkih opcija u Hrvatskoj nemoguće je zaustaviti bez vlade u kojoj suverenističke opcije imaju minimalno 35-40 mandata i vlastitog predsjednika Vlade. Predsjednik Vlade je osoba koja zadaje smjer vlade, ima uvid i kontrolira sve procese, sudjeluje na sjednicama Europskog vijeća i artikulira stav svoje vlade.

Ideja da bi Andrej Plenković, jedan od najvećih štetočina hrvatske politike koji je raselio 500.000 ljudi u 10 godina, htio i smio provoditi tuđe suverenističke koalicijske zahtjeve u bilo kojem obliku i opsegu je u potpunosti nerealna i nezamisliva. Plenković ima um kolonijalnog upravitelja, jedino što ga zanima je mišljenje i želje njegovih nadređenih iz Bruxellesa i radije bi uništio Hrvatsku nego pomaknuo šibicu suprotno volji svojih gazdi. Isto vrijedi i za tzv. ljevicu koja je tijekom covid ludila ushićeno asistirala HDZ-u u bezočnom gaženju osnovnih ljudskih prava građana, ranije podržavala gušenje referendumskih inicijativa, a danas licemjerno plače kako Ustavni sud ne može biti iznad građana. Tada nisu imali problema s protuustavnim odlukama Ustavnog suda, tada je bilo sve OK. Sudjelovati u vlasti s njima kao manji partner može dovesti ili do ranog pada vlade ili do kompromitacije i nestanka manjeg partnera.

Ovi izbori su pokazali da bi ujedinjena suverenistička opcija mogla bez velikih problema doći do 40 mandata i s punim pravom tražiti i dobiti mandatara Vlade što bi stvorilo prave, životne pretpostavke za konačni obračun s korupcijom i reforme svega onoga o čemu ovih dana slušamo u medijima. Sve ostalo nužno će voditi u nastavak Plenkovićeve politike stabilnog uništenja Hrvatske koja nas je već u ovom trenutku dovela na rub opstanka kao društva i države”, napisao je na Facebooku Mislav Kolakušić.

