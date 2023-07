Koliko je doista opasan ubod stršljena?

Podijeli :

Najveći broj smrtnih slučajeva koji su posljedica uboda stršljena, nastaje zbog alergije. Jedina druga mogućnost da netko umre od uboda stršljena, a da nije alergičan, jest od uboda u predjelu grla što može biti fatalno zbog gušenja, kaže za Danas Aleksandar Ćetković, profesor Biološkog fakulteta u Beogradu.

Svake godine u Srbiji se dogodi smrtni slučaj zbog uboda stršljena, a posljednji je zabilježen u subotu, kada je u čačanskoj bolnici preminula žena koja je dovedena u bolnicu bez svijesti, pulsa i disanja, piše Danas.

Detalji o ovom slučaju nisu službeno priopćeni, a pojedini mediji pišu da žena nije ni znala da je alergična na ubod ovog insekta.

Što napraviti kad vas ubode stršljen: Ne činite ovu grešku, može biti kobna

“Ljudi se boje stršljena zato što je vizualno zastrašujuć, ali otrov stršljena nije nimalo jači od otrova pčela ili osa, možda ubod za nijansu više boli, mada je i to pitanje. Najviše ljudi je alergično na ubod pčele, kojih ima najviše u blizini ljudi, potom na ose, a na trećem mjestu na ubod stršljena”, kaže profesor Ćetković.

On ističe da je u Srbiji najrasprostranjeniji europski stršljen koji u pravilu ne napada ljude.

“Oni su agresivni kad ste blizu gnijezda i tada mogu napasti, a najčešće zato što ljudi ne paze. Ali najveći problem je što ne znaju da su alergični. Veliki broj alergijskih reakcija se može sanirati ako odete kod liječnika u roku od pola sata, sat, nekada i dva do tri sata, sve ovisi u kojoj fazi je alergijska reakcija i koliko puta je osoba ubodena. Pri prvom ubodu imate najviše vremena pomoći sebi ili da vam pomogne netko drugi, a svaki sljedeći ubod smanjuje tu šansu. U svakom domu zdravlja osoba može dobiti antialergijski tretman, to zna svaka medicinska sestra jer je to standardna stvar i puno je lakše pružiti pomoć nego, recimo, kod ugriza zmija”, ističe profesor Ćetković.

Upitan koliko ima istine u tome da ne treba mahati rukama ili krpom u pokušaju obrane od stršljena jer ga upravo to provocira, kaže da sve ovisi o okolnostima.

Kompletan tekst o ovoj temi pročitajte na portalu Danas.

