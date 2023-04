Koliko je siguran vaš novac u bankama? “Svi građani su zaštićeni do tog iznosa”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Direktorica Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Marija Hrebac, gostovala je u studiju N1 gdje je govorila o štednji građana, ali i financijskoj stabilnosti bankarskog sustava.

Što se tiče osiguranja depozita u banka Hrebac kaže kako nema razloga za zabrinutost bez obzira na povremene poremećaje. “Iako se na prvi pogled slučajevi u Americi i Švicarskoj čine povezanim, no građani mogu biti potpuno sigurni jer su, kao i ostali građani EU-a, zaštićeni s istom količinom osiguranja. Postoje mehanizmi zaštitare potrošača koji se aktiviraju po potrebni i čuvaju povjerenje koje je osnova bankarskog sustava”, rekla je.

“Svi građani u EU-u su zaštićeni do 100.000 eura. Ulaskom u Bankarsku uniju ušli smo u mehanizam koji štiti velike banke. To je sanacijski mehanizam koji omogućava da kreditna institucija nastavi normalno s radom. To je veliki plus za nas jer smo prije imali mali sanacijski fond od 50 milijuna eura, a sada smo dio europskog fonda od 66 milijardi eura koji služi za sve depozite građana EU-a. On služi za sanaciju i intervenira u slučaju krize velikih kreditnih institucija, tzv. to big to fail”, objasnila je.

Nakon propasti američke banke Nijemci počeli povlačiti štednju iz stranih banaka

“Postoji i mehanizam za male banke. Kod velikih kreditnih institucija ne postoji stečaj i upravo zato postoji taj veliki sanacijski fond da svi njezini klijenti mogu u svakom trenutku do sredstava”, dodala je Hrebac.

U Hrvatskoj veliki broj građana ima male štednje, a mali broj građana velike štednje. “To je slučaj i u svijetu. Naravno da ti iznosi variraju, ali u Hrvatskoj je ta razina štednje dosegla visoke iznose. Imamo jako dobro kapitaliziran fond osiguranja depozita. Imamo dva fonda – osnovni i dodatni, i u bilo kojem trenutku svoju zadaću možemo izvršiti. Nema nikakvog razloga za brigu bez obzira na događanjima na europskim i svjetskim tržištima”, rekla je.

Što se tiče državnih obveznica, Hrebac kaže da oni ne destabiliziraju banke. “To je Hrvatska ponudila svojim građanima jer kamate su bile niske pa je ovo bio dobar kamatni iznos. Banke to nije ugrozilo jer je to mali iznos u ukupnom iznosu depozita”, dodala je.

