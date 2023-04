Podijeli :

Članica Radničke fronte i saborska zastupnica Katarina Peović gostovala je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirala političke aktualnosti.

“DORH ne zanimaju Woltovi radnici koji se nalaze skoro u robovlasničkom sustavu, ali DORH zanima moja Facebook objava iz 2019. godine. Državno izborno povjerenstvo šalje DORH-u prijavu u isto vrijeme kad Đuro Sessa daje izjavu da je izborna šutnja relikvija prošlosti, da to treba ukinuti, ali ipak šalju anonimnu prijavu DORH-u”, rekla je saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović.

Todorić najavio utrku za premijera: Osnivam stranku i idemo na izbore! Todorić: Borg i Plenković napravili su monstruozan plan i krenuli sa zavjerom

Ona kaže kako u DORH-u sigurno ne vladaju sjajni materijalni uvjeti.

“Ali kad Zlata Hrvoj Šipek dođe kukati da nema dovoljno ljudstva i dobre materijalne uvjete onda se to treba staviti u kontekst s time čim se taj DORH uopće bavi. Radi se očito o listi prioriteta. Tu je prilično jasno da Zlata Hrvoj Šipek radi na daljinski upravljač Andreja Plenkovića“, rekla je pa je dodala: “Saznali smo preko radnika Wolta da radnici u Hrvatskoj žive u srednjovjekovnim uvjetima, da spavaju na betonskom podu u prostoriji koja nema prozora i da ih agregatori tjeraju da preko dana rade na građevini, a u večernjim satima da voze dostave. Zakonski je određeno da su njihovi poslodavci agregatori. Prvo imamo kriminal, a drugo državu koja donosi zakone koje su ozakonjene bez zakona”.

Peović kaže da je država pokrenula državni inspektorat na način da su državni inspektiori hodali po terenu i od radnika tražili sanitarne knjižice.

“Nije stvar u tome da od radnika treba nešto tražiti nego od famoznih agregatora koje ti radnike otpuštaju. Sad imamo veliki štrajk liječnika, možda se radnicima u javnom sektoru čini da nismo pozvani da nešto o tom govorimo, ali i zdravstvenim radnicima i radnicima na sveučilčištu ovo treba biti prioritet jer je ovo sustavna vladina politika”, rekla je.

“Pozivam ljude na njihovu svijest i voljela bih da ju imamo. Vlada rad shvaća kao prekarni, koji treba biti u nesigurnim uvjetima, gdje svatko treba biti iznajmljen na par sati. Samo mala elita u tom zdravstvenom sustavu ima priliku raditi i u javnom i u privatnom sustavu”, rekla je pa je dodala: “Tražili smo da se mijenja zakon o zdravstvenoj zaštiti i da se osigura ono što je osigurano u svim drugim segmentima gdje je jasno definirano da radnik u javnom sektoru ne može konkurirati privatnom sektioru jer je to evidentno sukob interesa. To je situacija koja je pogodna za klijentalizam, populizam, elitizam”.

“Plaće niske, troškovi idu gore”

Peović kaže kako se u Hrvatskoj na pregled može doći samo prekasno.

Pritišće li se DORH? Lome se koplja oko tajminga susreta premijera i Hrvoj Šipek Generalni direktor Wolta: Iskorišteni smo za prikupljanje političkih bodova

“Mi koristimo javni sektor kao bazen za manipulaciju i sisanje sve moguće energije u javni u privatni sektor. To je ključni problem zdravstva. Nije samo problem u tome da se naše javno zdrastvo urušava, nego zašto se urušava. Mi plaćamo svake godine iz proračuna sredstva velikim bolnicama koje imaju ugovore s državom za uređaje i zasluge koje bi trebalo javno zdrastvo obavljati. To nije slučajno. Tu je pitanje tko pogoduje privatnom. Trebali bismo početi govoriti generalnom štrajku. Plaće su niske, troškovi života idu na gore. Jedan je francuski prosvjednik rekao da ne želi živjeti da bi radio. Ova Vlada želi da nitko ne bude siguran za svoje radno mjesto. Francuzi prosvjeduju, a mi nitko ništa, i mi bismo se trebali probuditi. Imamo epizode u povijesti koje govore da hrvatski narod nije toliko pasivan i nesposoban da se pobuni. Vrijeme je da se pozove na generalni štrajk, sve plaće su preniske, vrijeme je da se svi pobunimo. Najveći probem je taj da je većina ljudi ili odselila ili se pasivizirala”.

Peović kaže da je ogromna imigracija uzrok toga da nemamo aktivne mlade ljude koji bi nešto radili u svojoj zemlji.

“Ja još uvijek vjerujem da ljudi imaju taj bunt u sebi, a pasivizirali su se jer u opozicijskim strankama ne vide opciju koja donosi razklike. Većina opozicije viče korupcija, a nijedna ne govori o sistemskoj korupciji. Bez sistemskih promjena i govora da je dovoljno zamijeniti kroumpuirane poštenima pada u vodu”, rekla je.

O ulasku Todorića u politiku

Osvrnula se i na mogućnost ulaska Ivice Todorića u politiku.

“Todorić je Monty Python političke scene. Moguće da će njemu ti arbitražni postupci proći, a tu je opet kriva hrvatska Vlada jer odbija zaštititi stanovnike u svojoj zemlji, a to je raskrinkati bilateralne sporazume koje sadrže tu štetnu klauzulu o arbitraži pred međunarodnim sudom. Država je kod grupe BORG opet pogodovala interesnim skupinama. Svi problemi Hrvatske se mogu svesti na to da imao one koji javne novce pretaču u privatne džepove”, zaključila je.

