Komentar Nataše Božić: Ubojstvo bebe. S predumišljajem

N1

Još jedan tragičan slučaj smrti djeteta potresao je javnost. Pročitajte komentar Nataše Božić.

Kada sam u rujnu pitala ministra Marina Piletića i šeficu Zavoda za socijalnu skrb koliko djece koja nemaju adekvatnu roditeljsku skrb čeka smještaj, odgovor je bio: “Niti jedno.”

Za par desetaka, rekla je Tatjana Štritof, su centri pokrenuli procedure, ali svi se hitni slučajevi rješavaju odmah, tvrdila je.

Strašna tragedija: Preminuo dječačić koji je gotovo dvije godine čekao mjesto u domu

Zanima me ime i prezime onoga tko je procijenio da beba iz obitelji u kojoj majka ima mentalnu retardaciju, a otac snižene intelektualne sposobnosti, iz obitelji koja živi u dvije prostorije, bez vode i sanitarnog čvora i koja već ima dvoje male djece za koje se traži izmještanje iz obitelji – treba uopće iz rodilišta otići u takav horor. Zanima me ime i prezime osobe koja je procijenila da beba od 20 mjeseci treba živjeti u tim uvjetima. Zanima me ime i prezime osobe za koju ova beba nije bila hitan slučaj za koji će se odmah treba naći smještaj.

Jer ta osoba ne smije samo biti smijenjena. Ta osoba ne smije samo dati ostavku. Ta osoba mora kazneno odgovarati za ubojstvo iz predumišljaja.

A što da se radi s ministrom koji ili otvoreno laže i zataškava probleme u sustavu ili nema pojma šta mu se u sustavu događa? Sa šeficom Zavoda koja radi isto?

Ljudi moji, dijete je umrlo jer vi zatvarate oči pred plačem i vriskom siromašne, jadne, zlostavljane djece. Još jedno dijete.

U kojoj od dvije Hrvatske, o kojima priča premijer ove države, je živio ovaj maleni dječak? U kojoj je živjela Nikol?

