Komičar o političarima: “Desna margina ulazi u sektor komedije, a Milanović je kategorija za sebe”

Gost Newsrooma bio je komičar Peđa Bajović. Zajedno s našim Ilijom Jandrićem analizirao je lokalne i regionalne političare s fokusom na marketinške strategije koje često sugeriraju da političari teže prelasku iz političkog područja u sferu komedije.

“Ja se sjećam kao tinejdžer politike na televiziji. To je nekada bilo dosadno, neki okrugli stolovi i nezanimljive vijesti…”, naglasio je Bajović te okrivio društvene mreže za rastući trend pojave ekscentričnih i ekscesnih ličnosti u politici.

Upitan koji domaći političari najviše ulaze u sektor komedije, odgovorio je: “Desna margina… A i Milanović je kategorija za sebe.”

Zatim je pojedinačno komentirao Ivana Pernara i Andreja Plenkovića: “Pernar ima vrlo jasnu taktiku. On puca na nezrele glasače, na TikTok, klince i tu diže profil i uzgaja svoju bazu. Ograničenih intelektualnih kapaciteta, on misli da je to to, ali s druge strane, društvo ga je svojevremeno izabralo u Sabor. Ako tako nastavi, ima dobre šanse da se opet ubaci u Sabor.”

“On je gotov. Moja osobna teorija zavjere je da on želi da HDZ izgubi izbore”, kazao je o premijeru Plenkoviću.

“Ne znam što je ekvivalent Pulitzerove nagrade u Hrvatskoj, ali onaj koji uspije napraviti intervju s blago pripitim Plenkovićem ili na nekom serumu istine dok priča o HDZ-u i Hrvatskoj, sve će nam biti jasno”, dodao je.

Osvrnuo se i na Ivana Anušića, Peđu Grbina te Predsjedništvo BiH.

Govoreći o svojim turnejama naglasio je da najviše cijeni publiku u malim gradovima poput Vinkovaca, Ogulina i Drniša. Također je predstavio svoju turneju po Zagrebu, s posebnim fokusom na rubna područja grada koja smatra da su često zanemarena i da ih prosječni Zagrepčanin rijetko posjećuje.

