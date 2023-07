Podijeli :

Ured predsjednika izvijestio je u ponedjeljak da je suglašena Odluka o davanju ovlasti za koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA).

Prema usuglašenoj Odluci, do imenovanja ravnatelja VSOA-e a najdulje mjesec dana – koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga Vojne sigurnosno-obavještajne agencije obavljat će brigadir Ante Kujundžić.

O ovom kompromisnom i privremenom rješenju u Newsnightu je govorio politički analitičar Žarko Puhovski.

Bauk o raspletu u VSOA-i: “Predsjednik Vlade je reterirao” Pantovčak potvrdio dogovor: “Premijer je konačno pristao na Ustavnu proceduru”

“Najbolje bi to opisala narodna poslovica ‘tresla se brda, rodio se Medved’. Obojica su pristala da zaobiđu sustav, a u sustavu piše da Banožić daje prijedlog. To je Milanović poštovao kad se preko Kotromanovića obraćao Kolindi Grabar Kitarović“, kazao je Puhovski pa nastavio:

“Sad dolazimo do druge poslovice – ‘kad se bratska srca slože, tu i olovo plivati može’. Oni su se dogovorili i svi smo sretni. Imamo mjesec dana odmaka. Obojica su pokazali da će lakše preskočiti zakonske eksplicitne obveze nego da će progutati uzmak, iako su obojica uzmaknuli.”

Puhovski navodi da je sustav zakočen, pa se osvrnuo i na reakciju oporbenih stranki.

“Na mig Milanovića je sedan oporbenih stranaka zatražilo izvanredno zasjedanje Sabora koje ne mogu dobitri jer nemaju većinu. Može ga se dobiti da ga Milanović zatraži, ali Milanović prezire Sabor, prezire Ustavni sud i ustavne odredbe koje mu se ne sviđaju”, navodi Puhovski.

Dodaje Milanović on neće pristati na to da se nekom obrati, uključujući i Hrvatski sabor. Osvrnuo se i na izvaredno obraćanje Milanovića prošli tjedan.

“Počeo je govoriti da smo imali vrijeme kad je jedna stranka kontrolirala obavještajni sustav. Ja mislim msm da je on mislio na druga Tita ili druga Manolića. Mislim da je mislio na gospodina Tuđmana i gospodina Manolića. Teško je izdržati tu poziciju koji si je nametnuo, ali progutat će on to “, rekao je Puhovski pa nastavio:

“S druge strane, Plenković si je dopustio nešto na što nema pravo – reći ‘ja neću s tobom razgovarati’. Vi kao javna osoba nemate pravo reći da s nekim nećete razgovarati.”

Govoreći o načinu političke komunikacije, Puhovski je kazao da je Milanović oštetio javni govor u Hrvatskoj. “Ali, onog časa kada predsjednik Republike kaže da smo u izvanrednom stanju, onda jesmo u izvanrednom stanju. Predsjednik Republike je nama u svečanom obraćanju rekao da smo u izvanrednom stanju.”

Osvrnuo se i na ministra obrane Marija Banožića kojeg sam Milanović često kritizira. “Plenković ne može maknuti Banožića osim ako ne poveže dva ministarstva u jedno, jer bi inače značilo da se on poklonio Milanoviću.”

