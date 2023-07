Znanstvenici na rubu velikog otkrića: Otprije poznati lijek usporava starenje?

Podijeli :

Lijek za hipertenziju rilmenidin usporava starenje kod crva, pokazala su istraživanja, što znači da bi se hipotetski taj učinak mogao "preslikati" na ljude, pomoći nam produžiti život i održati nas zdravijima.

Tim međunarodnih stručnjaka odabrao je rilmenidin za najnovije istraživanje jer su prethodna pokazala da oponaša učinke restrikcije kalorija na staničnoj razini. Na nekoliko životinjskih modela pokazalo se da smanjenje raspoložive energije uz održavanje prehrane unutar tijela produljuje životni vijek.

Odnosi li se to na ljudsku biologiju ili je to potencijalni rizik za naše zdravlje, tema je tekuće rasprave. Pronalaženje načina za postizanje istih dobrobiti bez troškova ekstremnog smanjenja kalorija moglo bi dovesti do novih načina za poboljšanje zdravlja u starijoj dobi.

U nizu testova koji su provedeni, mladi i stari crvi Caenorhabditis elegans liječeni lijekom, koji se inače koristi za liječenje visokog krvnog tlaka, živjeli su dulje i pokazali su bolje rezultate u raznim pokazateljima zdravlja na isti način ograničavanje kalorija, kao što su se znanstvenici nadali.

“Prvi put smo uspjeli pokazati na životinjama da rilmenidin može produžiti životni vijek”, rekao je molekularni biogerontolog João Pedro Magalhães sa Sveučilišta u Birminghamu u Velikoj Britaniji pa dodao:

“Sada želimo istražiti ima li rilmenidin druge kliničke primjene.”

Inače, ovaj crv omiljen je za studije ovakve vrste jer mnogi njegovi geni imaju sličnosti s onima u našem genomu. Ipak, usprkos tim sličnostima, veza s ljudima je iznimno daleka.

Daljnji testovi su pokazali da se aktivnost gena povezana s kalorijskim ograničenjem može vidjeti u tkivima bubrega i jetre miševa liječenih rilmenidinom. Drugim riječima, neke od promjena koje kalorijska restrikcija izaziva kod životinja i za koje se smatra da donose određene zdravstvene dobrobiti također se pojavljuju s lijekom za hipertenziju koji mnogi ljudi već uzimaju.

Drugo otkriće bilo je da je biološki signalni receptor nazvan nish-1 ključan u učinkovitosti rilmenidina. Ova posebna kemijska struktura mogla bi biti ciljana u budućim pokušajima produljenja životnog vijeka i usporavanja starenja.

“Otkrili smo da su učinci rilmenidina na produljenje životnog vijeka ukinuti kada je nish-1 izbrisan. Kritično, spašavanje receptora nish-1 ponovno je pokrenulo povećanje životnog vijeka nakon liječenja rilmenidinom”, naveli su istraživači u radu objavljenom tijekom siječnja.

Niskokalorične dijete teško je slijediti i dolaze s nizom nuspojava, poput stanjivanja kose, vrtoglavice i lomljivih kostiju. Još je rano, ali smatra se da bi ovaj lijek za hipertenziju mogao dati iste prednosti kao i niskokalorična dijeta, a istovremeno biti lakši za tijelo.

Ono što rilmenidin čini obećavajućim kandidatom kao lijekom protiv starenja je to što se može uzimati oralno, već se naširoko propisuje, a njegove nuspojave su rijetke i relativno blage. Uključuju palpitacije, nesanicu i pospanost u nekoliko slučajeva.

Dug je put do utvrđivanja hoće li rilmenidin djelovati kao lijek protiv starenja, ali rani znakovi u testovima na crvima i miševima su obećavajući. Sada znamo mnogo više o tome što rilmenidin može učiniti i kako djeluje.

“Uz globalno starenje stanovništva, koristi od odgađanja starenja su goleme, makar i neznatne”, zaključio je Magalhães.

