Komunikacijska stručnjakinja objašnjava zašto je današnji prosvjed ključan za SDP-ov imidž

Profesorica političke komunikacija sa sveučilišta VERN Nikolina Borčić gostovala je u Novom danu. S našom Mašenkom Vukadinović je komentirala komunikaciju raznih političkih strana u ovom predizbornom razdoblju.

“Mi općenito nismo osvješteni koliko smo podložni manipulacijama”, kazala je profesorica Borčić, a zatim objasnila: “Jezik doživljavamo zdravo za gotovo, a naša najveća moć je urječavanje.

Pritom ne mislim na riječi koje političari izgovore, nego i što kada nešto vidimo, bila to aktivnost ili vizual, ponovno to interpretiramo sami sebi jezikom. Netko tko uspješno vlada taktikama označavanja i opisivanja, vlada našom percepcijom. Ne možete sveobuhvatno izvještavati ni o čemu. Uvijek ćete izostaviti neki dio teksta, podteksta i stavit ćete fokus na jedan pogled. Kada ste doslijedni u tome, to je tzv. ratovanje značenjima. To je ono što trenutno gledamo u Hrvatskoj.”

Obračun između dva brda

Smatra da je Milanović svojom kandidaturom uspio mobilizirati pažnju ljudi: “Premijer zauzima strategiju “ja vam govorim istinu” svojim kritiziranjem, a mnogi percipiraju da je on u tome iskren. Vjerojatno i zbog riječi koje pritom koristi. To je šok, a svaki šok mobilizira pažnju. On je inače dominantna osoba na području komunikacije, a onaj tko ima moć, njega se najviše čuje. Mobilizirao je ljude, dobili su veliku pažnju i lansirali su mogući zaokret, a to treba zadržati.”

“U petak su svi primijetili tu vijest, čak i oni koje nimalo ne interesira politika. Svi znaju da je došlo do zaokreta i svi to gledaju kao obračun između dva brda, što je odmak od programa. Budući da živimo u vrijeme showa, ono samo sa sobom nosi i činjenicu da pažnja kraće traje, ali i lojalnost. U tom smislu treba održati ovu mobilizaciju i pažnju s programima, temama koje će predsjednik otvarati, a i s interakcijom između političara i građana”, dodala je.

“Jedino su Možemo pokazali dosljednost”

“Jedino su Možemo pokazali dosljednost sebi i vjerodostojnost”, kazala je Borčić, a zatim dodala: “Jednim dijelom, SDP i Možemo imaju blizak, ako ne i isti bazen glasača, koji ovisi o tome koja od dvije stranke će se više nametnuti na političkom tržištu. Koliko će u konačnici Možemo dobiti glasova, vidjet ćemo, ali činjenica je da su od početka stali iza toga da će ići samostalno, a ako su i imali neku računicu, nije prihvaćena kao takva pa možemo reći da su vjerodostojni.”

“HDZ je sad u izazovnom razdoblju. Predsjednik postavlja ton strogog i snažnog političara koji svima govori što je istina i što nije. Postavlja ton, postavlja dominaciju i ispada da se sve vrti oko njega, iako ovo nisu njegovi izbori. HDZ neće reći da im je to sada važna tema i da im je utjecalo na kampanju, ali to se moglo vidjeti odmah”, tvrdi.

Rijeke pravde

Borčić ističe kako je slogan “Rijeke pravde” ljudima poznat i kao takav, učinkovit: “Slogan je ljudima poznat, ali ispada kao da do petka nisu imali svoj slogan. On kao takav je poznat, evocira govor predsjednika države i učinkovit je. Treba još tu priču nadopuniti programima i fokusima.”

Upitana što se može postići prosvjedima, odgovara: “Ukoliko danas bude jako malo građana na tom skupu, to će sasvim sigurno politički protivnici iskoristiti kao priliku da smanje vjerodostojnost snage SDP-a na ovim izborima. S druge strane, ako uspiju mobilizirati velik broj građana, bit će to poruka SDP-a da su na pravom putu.”

“Broj ljudi na skupu je jako moćna slika, pogotovo tri tjedna prije izbora”, dodala je.

