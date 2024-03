Propali pregovori između SDP-a i Možemo!

Podijeli :

Luka Batelic/PIXSELL

Sandra Benčić održala je pressicu o ishodu pregovora sa SDP-om koji na koncu nisu dogovoreni. Istaknula je da su unatoč tome pregorovi prošli korektno i da je sve dogovoreno zajednički. Izjavu za medije dao je i SDP-ov Arsen Bauk.

Pregovori između SDP-a i Možemo! o točkastoj koaliciji za četiri izborne jedinice su propali, potvrdila je Sandra Benčić.

“Nakon što smo dobili istraživanje, iznijeli smo ponudu u pregovorima. Ponuda je bila temeljem činjenice da u sve četiri izborne jedinice imamo mandat, u jednoj možda malo manje vjerojatan. U dvije od te četiri izborne jedinice nosimo više od jednog mandata. Naš minimalni zahtjev je bio ono što u pregovore donosimo – četiri mandata u četiri izborne jedinice. Do tog dogovora nije došlo, no pregovori su bili korektni. Zaključak da je bolje da izađemo u dva bloka prihvaćen i od strane SDP-a i to neće utjecati na našu suradnju u smislu postizborne suradnje”, dodala je.

“Na zahtjev SDP-a dali smo ponudu za točkastu koaliciju, izabrali smo četiri izborne jedinice, pripremili smo za pregovore da tražimo realno i ono što doprinosi zajedničkom uspjehu. Nismo se na kraju dogovorili, ali ne možemo reći da pregovori nisu bili korektni”, pojasnila je dodatno.

Na pitanje koji je bio njihov prijedlog, rekla je da su predložili dva mandata. “Zaista su bili korektni pregovori, bez smicalica, skrivenog. Zajednički smo zaključili da je dobro da idemo u dva bloka. Mislim da je u ovoj kratkoj kampanji važno pokriti cijeli spektar od centra na lijevo. I SDP to uviđa.”

Glasovi neće otići u vjetar jer ćemo napraviti kampanju u tim jedinicama za najveći broj mandata, napomenula je: “Mi se sigurno svi borimo za glasove. Nemamo namjeru u ovoj kampanji ići protiv bilo koga osim protiv HDZ-a i nemamo namjeru ići za bilo koga osim za promjenu koju donosimo, drugačiju Hrvatsku kakvu želimo vidjeti.”

Potvrdila je da idu u subotu na prosvjed.

Bauk: Idemo u dva bloka

Arsen Bauk potvrdio je u petak da SDP i Možemo na parlamentarne izbore izlaze u dva bloka, a ne u točkastoj koaliciji nakon što je Sandra Benčič (Možemo) izjavila da su pregovori završili, ali da to neće utjecati na njihovu postizbornu suradnju.

Nakon današnjih razgovora s predstavnicima stranke Možemo oko izlaska u točkastoj koaliciji u četiri izborne jedinice, Bauk je izvijestio da su završeni razgovori s kolegama iz stranke Možemo oko zajedničkog izlaska u četiri izborne jedinice.

“Na kraju je zajednički zaključeno i dogovoreno da i u te četiri izborne jedinice izađemo u dva bloka, a ne kao što je bilo razgovora o točkastoj koaliciji”, kratko je dodao.

Bauk je rekao i da su ocijenili da će na taj način postići bolji izborni rezultat. “Ocijenili smo da ćemo na taj način postići bolji rezultat i da je to bolje za naš zajednički interes, a to je skidanje HDZ-a s vlasti”, zaključio je Bauk.

