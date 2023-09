Konstituirano Gospodarsko socijalno vijeće

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Gospodarsko socijalno vijeće (GSV) konstituirano je u četvrtak, kao i u prijašnjem sastavu predsjednik mu je Ivan Mišetić (HUP) i predstavnik poslodavaca, dopredsjednici Mladen Novosel u ime sindikalne strane te ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić s Vladine strane.

Predsjednik GSV-a je izvijestio da im se, s obzirom na to da je sjednicu sazvala Vlada, obratio premijer Andrej Plenković iznijevši ukratko odrednice Vladinog paketa mjera potpore građanima i gospodarstvu koji bi trebao biti objavljen nakon sjednice Vlade.

Mišetić nije želio govoriti o pojedinostima paketa mjera, no izrazio je zadovoljstvo u ime socijalnih partnera Vladinom socijalnom osjetljivošću i nastojanjem očuvanja socijalne kohezije u društvu.

GSV o provedbi mjera Vlade za ublažavanje cijena energenata

Odgovarajući na novinarski upit potvrdio je da je paketom mjera predviđeno vraćanje cijene 30 artikala na razinu 31. prosinca prošle godine.

Predsjednik SSSH Mladen Novosel ustvrdio je da je na razini EU “izvanredno stanje” i da su cijene energenata utjecale na “ratno profiterstvo” mnogih u vrijeme krize te da u takvom stanju svako administrativno ograničenje cijena ima logiku i potrebu u zaštiti građana koje to najviše pogađa.

Novosel: Cilj sindikata uvijek je povećanje plaća i mirovina

Stoga očekujemo proširenje liste proizvoda koje će Vlada administrativno ograničiti i utvrditi zaštitne cijene te da trgovci za puno širi aspekt proizvoda također smanje cijene, istaknuo je.

“Zadovoljni smo paketom mjera, no nismo sretni što Vlada mora ponovno ići s njima, jer to znači da još uvijek imamo izvanredno stanje”, rekao je Novosel te dodao da se postavlja i ključno pitanje što će biti, na temelju intencija Europske komisije, kada Vlada prestane s mjerama naglasivši da je sindikalni cilj i interes uvijek povećanja plaća i mirovina kako bi bile dovoljno velike i da ne bi bila potrebna pomoć njihovim primateljima.

To će, istaknuo je, biti cilj kolektivnih pregovora državnog i javnog sektora s Vladom u pogledu osnovice i usuglašavanja zakona o plaćama i visine koeficijenata i visine minimalne plaće.

“Većina zaposlenih prima plaću oko 550 do 650 eura, daleko od prosječne, i to je poražavajuće i one moraju biti veće i to je naš cilj”, naglasio je. Tu je i pitanje mirovina, dodao je, s obzirom da umirovljenici jako teško žive.

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić najavio je za idući tjedan sastanak povjerenstva za utvrđivanje minimalne bruto plaće za 2024. te da slijedom toga očekuje povećanje prosječne i medijalne plaće.

Spomenuo je i radnu skupinu za rad na strategiji veće pokrivenosti svih zaposlenih kolektivnim ugovorima te najavio da Ministarstvo rada kreira registar svih poslodavaca, pravnih i fizičkih osoba koje su imale kolektivne ugovore kako bi dobili točne podatke. Dodao je da je dogovoreno da se uskoro otvori i pitanje pristupa Hrvatske OECD-u.

