Bivša premijerka RH Jadranka Kosor u Novom danu analizirala je deset godina Hrvatske u Europskoj uniji. Prisjetila se teških i dugih pregovora, a komentirala je i gdje je Hrvatska podbacila, odnosno u čemu je očekivala više.

“Premalo ili nikako se ne govori o tom najtežem putu koji je Hrvatska imala za ulazak u EU. Mislim da je danas trenutak za podsjetiti da je Hrvatska počela pregovore u trenutku kad nitko nije želio proširenje i završavala ih kad nitko nije želio da Hrvatska uđe u EU, ili malo tko”, kazala je Kosor i dodala:

“Vladala je nezainteresiranost i apatičnost jer su se zemlje EU-a borile s golemom krizom. Hrvatska je bila neželjena članica jer se nitko nije trsio.”

Bivša premijerka navodi da je Hrvatska najduže pregovarala te se prisjetila i poglavlja 23. “Suradnja sa sudom u Haagu i reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, to je bilo u temeljima.”

“Suočili smo se s blokadom nekih zemalja zbog suradnje s Haagom, a susjedna Slovenija nas je blokirala zbog neriješenog graničnog pitanja, ona je blokirala 14 od ukupno 35 poglavlja. U trenutku kad sam ja došla na čelo Vlade, Hrvatska je bila blokirana oko godinu i pol i trebalo je krenuti od početka”, rekla je Kosor.

Navodi da je prvi ključ za deblokadu bio neki dogovor sa Slovenijom. “Taj vrući krumpir je došao u moje ruke.”

“Do zadnjeg trenutka nitko u u Europskoj komnisiji nije vjerovao da ćemo završiti pregovore”, dodala je.

Borba s korupcijom

Na pitanje je li zadovoljna smjerom u kojem je Hrvatska išla ovih deset godina, navodi da nije. “Zadovoljna sam da smo kao članica EU dobili znatnu pomoć i u covid krizi i nakon potresa, ali ni taj novac nismo znali iskoristiti u pravom trneutku i na pravi način. Ja sam očekivala i snažno jačanje demokratskih institucija, a danas svjedočimo da su mnoge od njih gotovo zarobljene.”

Kaže da je očekivala i jačanje vladavine prava i da će se ojačati parlamentarna demokracija te da će Sabor postati središnje političko tijelo. “Danas je Sabor pretvoren u priljepak Vlade.”

“Danas i posljednjih nekoliko godina svjedočimo nečemu čega nije bilo prije, a posebno ne u vrijeme pregovora, a to je otkrivanje brojnih korupcijskih afera. To jednostavno ne staje. Nakon strašnih afera zbog kojih je uhićen biši premijer, očekivala sam da će ta bujica stati, ali to se nije dogodilo”, rekla je Kosor.

Dodala je i da smo prema ekonomskim pokazateljima na dnu Europske unije.

