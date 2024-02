Kosor: “Plenković ne razumije kako smo tako glupi, takav ološ, da ga ne veličamo”

Podijeli :

Robert Anić/Pixsell/Ilustracija

Subotnji prosvjed na Markovom trgu koji je organizirala oporba i druge aktualne teme u Newsroomu kod Domagaja Novokmeta komentirala je Jadranka Kosor.

Prosvjed, prvenstveno same organizatore oštro je kritizirao predsjednik Vlade Andrej Plenković nazvavši ih, između ostalim, proputinovcima.

“Vidi se da se gospodin Plenković zapravo ne snalazi kad na scenu stupi demokratska država, kad na scenu stupe građanke i građani i pojačano stupe i usude su tu i tamo nešto reći svi oni koji misle da dužnosnici u Republici Hrvatskoj prije svega moraju poštovati Ustav, vladavinu prava i pravnu državu”, komentirala je bivša predsjednica Vlade.

Dodaje da bi Plenković, “nakon osam godina, što neprekidno ističe kako je najdugovječniji premijer na vlasti”, morao naučiti “prvu i najvažniju činjenicu – što si duže na vlasti, to te manje ljudi obožava”.

“Onda i oni koji govore da te obožavaju, govore ti da si najpametniji, mnogi od njih zapravo ne misle tako. To pokazuju sva istraživanja, 70-75 posto ljudi smatra da Vlada vodi državu u krivom smjeur. Premijer je neprekidno najnepopularnija politička ličnost, što zapravo i logično. Andrej Plenković to jednostavno ne želi razumjeti. Potpuno se odvojio od stvarnosti. Kao da ne živi u Europskoj uniji, da ne živi u državi koja je članica EU-a u čijem su Ustavu upisane vrednote poput slobode mišljenja, slobode izražavanja, pravo na prosvjed… Sve one koji su došli na prosvjed, ne samo oragnizatore, a mogu reći da je to bio respektabilan skup u smislu broja, sve njih nazvati proputinovim igračima je krajnje drsko i jako, jako nesmotreno”, rekla je Kosor.

“Gdje si bio na proljeće 2024.?”

“Već je krenuo taj javni pogovor u smislu ‘jednog dana ćemo se međusobno pitati gdje si bio na proljeće 2024.’. Plenković je bio toliko zbunjen, uznemiren, da nije znao da je subota. Rekao je ‘u nedjelju’, želeći omalovažiti taj skup, građanke i grđane. Jako je neoprezno kad predsjednik Vlade omalovažava i vrijeđa građanke i građane, lako za političare, i njih je izvrijeđao, pomiješao je dane, rekao je ‘malo na plac i onda do Markovog trga i onda u shopping’. Zaboravio da je subota, a i da je zabranio da kupujemo kruh nedjeljom”, dodala je Kosora.

Komentirala je i Plenkovićeve najbliže suradnike. “Mnogi ljudi koji žele biti na listama o kojima će isključvo Andrej Plenković odlučivati i koji silno žele doći u njegov fokus, da ih vidi, da ih čuje, ponavljali su istu mantru koju i onu, da su na prosvjedu bili protivnici zakona o hrvatskom jeziku. Pritom mnogi od njih, te male, uznemirene pige, ne znjau govoriti hrvatskim jezikom, loše govore… A danas je jedna europarlamentarka išla tako daleko, na moju žas, kad je ustanovila da su na prosvjedu bili ljudi koji bi htjeli negirati hrvatsku državu.”

“Plenković govori da smo mi tupavi, glupi, jednostavno toliko neobrazovni, nismo ništa napravili za Hrvatsku, za EU sve se morao on sam izboriti i jednostavno ne razumije kako smo tako jadni, kako smo takav ološ i ne veličamo ga poput nekih suradnika. To je jako loše. Mora shvatiti da živi u demokratskom društvu”, oštra je Kosor.

Osvrnula se kratko i na imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika

“Ja tvrdim. Da smo tada bili u ovoj situaciji, u ovakvom kolopletu nikad viđenih okolnosti oko imenovanja glavnog državnog odvjetnika, Hrvatska ne bi zatvorila poglavlje 23., ne bi ga ni otvorila, ne bi završila pregovore, ne bi danas bila članica Europske unije. To tvrdim iz osobnog iskustva. To poglavlje je bilo krvavo teško”, rekla je Kosor.

