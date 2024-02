Plenković iz Münchena objašnjavao koje su to ugroze koje prijete Hrvatskoj

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković posjetio je Münchensku sigurnosnu konferenciju odakle se obratio javnosti.

Naglasio važnost konferencije s obzirom na krizu u Ukrajini, ali i na Bliskom Istoku. Dotaknuo se i Bosne i Hercegovine koja je napredovala na europskom putu prema otvaranju pristupnih pregovora u ožujku.

Na pitanje koje s to ugroze za Hrvatsku kaže da su to posljedice invazije na Ukrajinu. “Imali smo sastanak i želimo održati prištavu cijenu struje. Sutra puštamo u javno savjetovanje zakon na temelju kojega će ostati niska cijena PDV-a na plin. S druge strane, to su migracije koje djeluju destabilizirajuće na mnoge zemlje. I jačanje Schengena mora biti prioritet”, rekao je.

Plenković: “Podignimo glavu iz našeg dvorišta i pogledajmo kakav svijet vidimo oko Hrvatske”

Naveo je naše obveze prema NATO-u koje uključuje i veće ulaganje u vojsku. “Jučer sam primio američku veleposlanicu, i pola sredstava za Black Hawk će donirati SAD”, dodao je.

O dogovoru o nasljedniku načelnika glavnog stožera vojske kaže da je pitanje političkog dogovora i da će to “biti netko s kime ministar obrane može surađivati”.

Izjavu Donalda Trumpa da SAD neće štiti one članice NATO-a koje ne uplaćuju dovoljno ocijenio je kao lošu. “Pogotovo ako se sjetimo kada je bio predsjednik i vrlo jasno je prozivao čelnike koliko izdvajaju za obranu. Ova izjava da potiče nekoga da napada saveznike, naravno da nije dobra. Jedno je dbiti u kampanji, drugo je biit odgovoran na vlasti”, naveo je Plenković.

Zgrožen je informacijom da je Aleksej Navaljni preminuo. “Nakon ove agresije na Ukrajinu ništa nas više ne čudi”, dodao je.

