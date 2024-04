Kovač: Ako je glavni zahtjev DP-a da ne bude SDSS-a, to se može složiti na jedan način

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova, HDZ-ov Miro Kovač, komentirao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem političku situaciju u Njemačkoj.

Pred Visokim pokrajinskim sudom u Stuttgartu u ponedjeljak je započeo prvi od tri procesa protiv članova pokreta tzv. Građana Reicha, koji su optuženi za osnivanje terorističke skupine i kovanje planova za rušenje ustavnog poretka Njemačke.

Njemačka pokazuje da pazi na održavanje ustavnog poretka

Kovač tvrdi da ovom problemu možemo pristupiti na dva načina: “Prvi je da kažete da je to klub penzića i da je to sve skupa pretjerano.

Kada pročitate elemente optužnica i vidite da tu postoje ljudi koji su organizirali oružje i planirali uspostaviti satnije za zaštitu domovine, kada shvatite da tu ima veze s Rusijom i da vjeruju u to da postoje podzemni tunelski sustavi u kojima se muče djeca, onda to morate shvatiti ozbiljno i poslati poruku njemačkoj javnosti da se ne dopušta podrivanje ustavnog poretka.”

Ističe kako su ovi postupci važni jer bi njima Njemačka mogla pokazati da pazi na održavanje svog ustavnog poretka.

“U Njemačkoj problemi proizlaze iz velikog broja migranata koji su došli u posljednjih 10-15 godina. To je dovelo i do jačanja AfD-a i do toga da su se mnogi razočarali u glavnu struju politike i etablirane stranke”, naglašava Kovač.

Smatra da je važno da etablirane stranke shvate manipulatore s političkih margina kao dijagnostičare: “Bitno je da se problemi identificirani kod nekih stranaka shvate ozbiljno i da se shvati da ih možda i ljudi tako doživljavaju i da imaju strahove koje treba razgraditi.”

Osvrnuo se i na pregovore HDZ-a i DP-a, kazavši da se ta koalicija nameće kao logična.

“Ako postoji mogućnost sklapanja vlade s Domovinskim pokretom i ako to odgovara i onome što očekuju u velikoj mjeri glasači HDZ-a, onda je logično, ako nemate drugu mogućnost, da budete pragmatični i da sastavite vladu temeljem tih mandata u Saboru. Ako je glavni zahtjev Domovinskog pokreta da ne bude SDSS-a, onda se to može složiti na način da se kaže da manjinci neće biti sastavni dio vlasti, nego će biti uz vlast”, kazao je.

“Njihov je stav očito da ne žele SDSS u vlasti. Teoretski je moguće složiti vlast na način da manjinci nisu sastavni dio vlasti, ali ako nisu sastavni dio vlasti, to ne znači da su od nje odbačeni”, objasnio je Kovač.

