Kovač o novoj ideji o Srebrenici: To bi na neki način bio novi zločin

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u N1 Newsnightu kod Ivana Hrstića gdje je komentirao ideju o promjeni imena Srebrenice, retoriku Aleksandra Vučića kao i odnos hrvatske vlasti prema srpskim manjinama.

“To je zastrašujuće. Govori o jednom totalnom nedostatku svijesti za ono što se događalo za vrijeme agresije Srbije na Bosnu i Hercegovinu, a prije toga na Hrvatsku. Brisati ime – to bi bio na neki način novi zločin, neka vrsta numicida. To je strašno. Nadam se da će biti dovoljno snage da se to spriječi. Da će se apelirati na svijest nekih ljudi koji ipak mogu utjecati na Dodika, a od toga ga može odvratiti Vučić“, komentirao je ideju o promjeni imena Srebrenice Miro Kovač.

Dodao je i da je cijela priča o Srebrenici u Srbiji iskorištena za izbornu kampanju za ove lokalne izbore. Prokomentirao je i dizanje tenzija u Srbiji prije Vučićevog odlaska u New York i samo Vučićevo ljubljenje srpske zastave u New Yorku.

“Taj recept je upalio za Vučića, za Srbiju, jer Srbija priča svoju priču neovisno što tko sa strane mislio o toj srpskoj priči. To nama u Hrvatskoj izgleda smiješno, patetično. To je čista demagogija, vješta manipulacija. Njih ne zanima ono što mi smatramo da bi njih trebalo zanimati. Njihov način razmišljanja nije naš način razmišljanja”, rekao je Kovač koji se osvrnuo i na ponavljanje izbora u Beogradu.

“Vučić može samo reći ‘Muchas gracias’ za ponavljanje izbora u Beogradu. Ono što je žalosno za Srbiju, ali opet to govorimo iz naše perspektive, smatram da je to žalosno za Srbiju međutim to njima nije relevantno, oni se neće promijeniti sve dok je ovakva vlast ona će opstati. Ova vlast kao ovakva ne može ići prema članstvu EU-a i to joj očito nije prioritet i mi onda to moramo prihvatiti i održavati odnose da budu što normalniji, ali neće moći biti intenzivni za Srbiju jer ona to ne želi”, rekao je Kovač.

Odgovorio je i na pitanje je li ova situacija sa stvaranjem Vlade između HDZ-a i DP-a dovela do nazatka vlasti prema srpskoj manjini u Hrvatskoj.

“Ja to ne vidim. Ja to zaista ne vidim. Vidim da tu postoje stavovi koje DP ima u odnosu na Pupovca i SDSS, ali nisam vidio da postoje stavovi koji su diskriminirajući prema srpskoj manjini. Tu nema ništa antisrpskog. Bar ja to tako vidim. Vlada je formirana. Ja ne vidim tu posebnih problema, a za gospodina Pupovca prihvatit će da će se na ovaj način voditi hrvatska politika. Njega nitko neće diskriminirati, Srbe nitko neće nitko diskriminirati. U Hrvatskoj imamo jedan model zaštite manjina koji se rijetko gdje može naći. On nije savršen , ali da sami sebe pokazujemo kao problematičnim to odlučno odbijam.”

