Kovač o stanju na Kosovu: “Vučić kopira politiku Slobodana Miloševića”

Podijeli :

Zbog stanja na Kosovu, NATO je odlučio poslati dodatnih 700 vojnika. Odgovor je to na eskalaciju nasilja o kojoj je u N1 Newsroomu govorio bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

“Najveći problem je to što Srbija nikako da prihvati realnost neovisnosti Kosova. Aleksandar Vučić kupuje vrijeme. Sad su se naši prijatelji Amerikanci naljutili na Kosovare jer su tijekom beogradskih prosvjeda protiv Vučićevog načina upravljana zemljom preuezete dužnosti načelnika općina na sjeveru Ksoosva. Izbore su tamošnji Srbi većinom bojkotirali. Te funkcije su preuezli izabrani Albanci na licu mjesta i nastavlja se to prepucavanje i kupovanje vremena. Albin Kurti ne želi dopustiti formiranje zajednice srpskih oćina. Vučić na tome inzistira. Njemu je sad dobro došla intervencija NATO snaga i zaštita pripadnika Srba. Sad su se umiješali i Rusi i Kinezi i podržali kosovske Srbe. Zapad – SAD i EU moraju pokazati više trezvenosti i hrabrosti”.

Bilandžić: Jugoslavenska kriza je nastala na Kosovu, tamo će i završiti NATO šalje dodatne snage na Kosovo

“Ako je ideja pacifikacija odnosa na relaciji Beograd-Priština, očito da to ne uspijeva. Ako je ideja integracije Srbije na politički zapad što bi mnogi i htjeli i što bismo mi u Hrvatskoj pozdravili, onda ni to ne uspijeva. Treba više hrabrosti. Očito ovaj recept koji se primijenjuje ne uspijeva. Srbija ima šanu biti dijelom Zapada. Vučić ima šansu svoj autoritet iskoristiti za političku europeizaciju Srbije. Geografski je Srbija u Europu. Međutim, što on radi – on se i dalje igra. On na neki način kopira politiku Slobodana Miloševića. Od toga su prošla tri desetljeća. Imamo istu priču i sada u ime Zapada opet slušamo – nemojte ići predaleko, to će isprovocirati Srbe koji će gurati savez sa Rusijom. Moje mišljenje je da je politika europeizacije Zapadnog Balkana ispravna. Ispravno je Srbiji dati šansu i privući je na Zapad. Metoda popuštanja pokazala se lošom”.

S druge strane, sve investicije koje stižu u Srbiju dolaze sa Zapada, a ne iz Rusije koja je zauzeta ulaganjima u rat. “Tu se sada želi iskoristiti povezanost s Rusijom i Kinom kako bi se spriječila implementacija odnosa sporazuma o normalizaciji. Možda ja griješim, ali tako ja to vidim. Vučić je u Srbiji pritisnut zbog nezadovoljstva naroda i masovnih ubojstava kao okidača. Ali ponavljam, ova politika popuštanja ne donosi plodove. Prema tome treba pokazati veću odriješitost i reći – šansu imate, ali ako se ne želite ponašati prema nekakvim uzusima, do daljenjega nema pregovora o članstvu u EU”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.