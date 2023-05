Podijeli :

REUTERS/Laura Hasani

Mirko Bilandžić, stručnjak za sigurnost, u Novom je danu komentirao posljednje napade na Moskvu, situaciju u Ukrajini kao i previranja na Kosovu.

Komentirajući napad dronovima na Moskvu Mirko Bilandžić je rekao: “To je brutalan rat koji cijelo vrijeme ima nove trenutke, a ovo je sigurno novi trenutak. U vojnom smislu rat nema veliku važnost, ali u psihološkom i političkom ima. Još ne znamo tko zaista stoji iza tog napada. Ako bi išli u povijest, našli bismo dokaze da se može raditi i o nečem drugom. Rat je došao u Moskvu. Ima indicija da Ukrajina stoji iza toga, oni imaju sposobnosti za tako nešto. To je dokaz dolaska rata u Moskvu.”

Ističe da je pomoć SAD-a i Velike Britanije u najvećem opsegu očekivan te da će nastaviti pomagati jer ne žele dozvoliti “takvo agresivno ponašanje”.

Komentirajući odnos SAD-a i Kine te postavljanje novog svjetskog poretka Bilandžić je pojasnio:

“Ovaj rat je prekretnica koja cementira novi tip poretka, svijet se mijenja i to nema veze samo s ruskim narativima i Putinovim obrazloženjem ove besmislene agresije, ali mi više nismo u unipolarnom svijetu s dominacijom Amerikanaca. Ukrajinska kriza je centralna točka zadnjih 10 godina u odnosima Rusije i SAD-a. Imamo drugi tip hladnog rata, u ekonomskom smislu – američko-kineski. Niz je nezadovoljnih država tim poretkom pa se priklanjaju antiamerikanizmu. Kina nije osudila rusku agresiju, ali nije ni bezuvjetno stala uz nju. Rusija je prekršila svetinju za kinesko shvaćanje politike, a to je teritorijalni integritet. Ne vjerujem u slučajne strateške poteze.”

Dotaknuo se i izjave ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova, da je Kosovo izuzetno zapaljiv teritorij:

“To je nesporno. Jugoslavenska kriza je nastajala na Kosovu i ona će tamo završiti. Najkriznija točka je pitanje odnosa Srbije i Kosova koja dodatnu dimenziju dobija u ovom globalnom previranju. Pojam jugoistoka Europe je interesna zona Rusije, moguć je izvoz te krize i na ovo područje. Rekao bih da je to cijelo vrijeme krizno žarište i to neće prestati. Što se tiče sporazuma, to je riješeno prije deset godina. Desetljećima ondje ne postoji popis stanovništva, dramatične su razlike u procjenama. Istovremeno se događaju izbori bez legitimiteta jer Srbi bojkotiraju. To je samo povod za nešto što je objektivno krizno žarište. U ovoj novoj situaciji postoji i pritisak Zapada prema kosovskim elitama na vlasti.”

Komentirao je i retoriku srpskog predsjednika Aleksandra Vučića: “Moramo biti zabrinuti. Destabilizacija ovih prostora je moguća, ne samo na području Kosova. Ta retorika je poznata, nije ništa novo. Sreća u nesreći je da bez obzira na prijetnje, retoriku, nitko od njih nema sposobnosti, ni materijalne ni organizacijske, za bilo što ozbiljnije tog tipa, za bilo kakvu eskalaciju. A i Zapad će napraviti sve da se to onemogući.”

