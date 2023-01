Kristina Kovačević: Dječji doplatak treba biti minimalno 100 eura po djetetu

Podijeli :

Izvor: N1

Gospođa Kristina Kovačević, blogerica i inicijatorica peticije o dječjem doplatku za svu djecu kaže kako ona, za četvero djece, prima 1800 kuna dječjeg doplatka.

Kaže kako je to zapravo mizeran iznos obzirom na porast cijena energenata, režija, potrepština za djecu.

“Kad krene školska godina za 2000 tisuća kuna ne možete platiti ni osnovne stvari poput tenisica”, kaže Kovačević.

Neki primaju dječji doplatak do 299 kuna, a Kovačević kaže kako je taj iznos sramotan s obzirom na to da neke europske države daju do 250 eura mjesečno.

“S 200 kuna ne možete u trgovini ni jednu vrećicu napuniti osnovnih namirnica za ručak. S obzirom da smo europska zemlja da i mi budemo kao i druge europske zemlje i da se dječji doplatak prestane gledati kao socijalna naknada to bi trebalo biti pravo svakog djeteta u Hrvatskoj bez obzira na cenzus i da dječji doplatak bude minimalno 100 eura po djetetu”, smatra Kovačević.

“Hrvatska ukida sve olakšice za djecu”

Rekla je i da kad se skupi 100 tisuća potpisa da se nadaju da će vladajući shvatiti ovu situaciju ozbiljno i da će dići dječji doplatak i da bude moguć svima bez obzira koliko djece roditelji imaju.

“Uvelike bi značilo svoma da se dječji doplatak u Hrvatskoj poveća”, kaže Kovačević. Kaže kako se mnogi iseljavaju vani zbog većih prava za djecu što se tiče vrtića i škola. “Druge zemlje su prema djeci pristupačnije i ulažu mlade i budućnost, za razliku od Hrvatske koja ukida sve olakšice za djecu”, smatra Kovačević.

A na pitanje koliko je to ostvarivo i hoće li vladajući poslušati prijedlog Kovačević kaže kako se nada da će nakon inicijative vladajući ovu temu uzeti jako ozbiljno.