Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Nakon što su gradonačelnik Pule, a potom i Osijeka stali u zaštitu identiteta svoga mediteranskog, osnosno srednjoeuropskog grada, pa zabranili turbofolk u prostorima gradske imovine, podijeljena su mišljenja je li to pametan pristup.

Treba li se bilo što glazbeno zabranjivati iz kulturnih, estetskih, političkih ili nekih drugih razloga i o fenomenu popularnosti turbofolka u Novom danu govorio je glazbeni kritičar, Dubravko Jagatić.

Ti izvođači nastupaju po cijelom svijetu. Ono što je krajnje neprofesionalno je to što je gradonačelnik to napravio nakon što je on to saznao, dakle nije to neka programska politika Grada Pule. Obrazloženje zaštite mediteranskog ili srednjoeuropskog grada i kulture je besmisleno. Ovo nije stvar kulturnog programa. Ulaznice su puštene u prodaju prodane. Druga je stvar ako gradonačelnik sudjeluje u programu oko programa na javnoj površini, pa može sugerirati što želi ili ne želi.

I u zabavnoj glazbi imate trivijalnih i jadnih tekstova

Priča je višeslojna. Radi se o 30 godina razvoja kulture i popularne glazbe u Hrvatskoj gdje se forsira isključivo mainstream glazba koja je dosadila i bogu i vragu, gdje slušamo već 30 godina iste izvođače, pojavio se cijeli novi svijet žanrova i izvođača koji pune dvorane i klubove. Nećete ih čuti na radiju niti gledati na televiziji. Mlada publika koja se rodila unazad 30 godina počela je otkrivati nešto novo, bez obzira da li govorimo o cajkama, trapu, rapu, punku, harcoreu… Mainstream mediji ne prate ono što se događa na sceni. Puni dvorane i nezavisna scena, ali ju nećete čuti na 150 radijskih postaja.

Gradonačelnik Pule zabranio turbofolk: Želim čuvati europski identitet grada Još jedan grad objavio da neće biti turbofolk koncerata u gradskom prostoru

Možemo i trebamo pričati o kvaliteti folka ili turbofolka ili trap cajki, ali treba onda obratiti pozornost i na to koliko se primjerice u hip hopu vrijeđaju žene ili koliko u zabavnoj mainstream glazbi ima trivijalnih i jadnih tekstova.

Generaciji koja se rodila 90-tih cajke nisu isto što su starijima

Ta jedna nova generacija cajki tekstovima je pogodila novu generaciju koja je tek stasala. Generacija koja se rodila 90-tih nema sliku cajki kao mi koji smo rođeni puno prije vremena. Nama je to narodnjačka folk glazba koja se slušala u Jugoslaviji. Novoj publici ta vrsta tekstova ne znači ništa, njima je simpatično da je tekst naglašen, koliko god on bio trivijalan i loš. Narodnjačka strast dolazi do izražaja. Pri tom je produkcijski to svjetski, ti spotovi koštaju po više desetaka tisuća eura i taj zvuk je nalik na ono što se u svijetu događa. Kod nas je to obojano lokalnim folklorom ali to je trend u cijelom svijetu. Loš je tekst, ali nisu ništa bolji u zabavnoj glazbi.

Imate na top ljestvicama iste izvođače koje imate zadnjih 30 godina, pa to nije normalno. Dakle, mediji jesu krivi jer treba jednako pristupiti svim žanrovima. Pri tom su cajke na glasu kao nešto što ne valja slušati, dakle postoji razlog više za buntovnike da slušaju ono što je zabranjeno.

Trap cajke su jedno, a nacionalizam drugo

Pop glazba i suvremeni trendovi su se pomiješali s autohtonim narodnim izričajem, kad to stavite u spoj, dobijete trap cajke. Pagan folk ili hadrock je u slučaju Thomsona, ali njegov uspjeh, od Čavoglava nadalje je popularan zahvaljujući ideologiji, desni konzervativni smjer. Ja se slažem da treba ograničiti nastup dokle god se koncert započinje sa “Za dom”, a publika odgovara “Spremni” jer je to nacistički pozdrav iz NDH. Ali ako imate izvođača koji loše pjeva, ima loše tekstove, loše je obučen, a publika ga voli, pa pustite publici da ga voli. Ta publika se odgaja, ali ne odjednom već godinama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.