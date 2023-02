Krunislav Olujić otkrio čega se Plenković najviše boji: “HDZ bi se raspao”

Podijeli :

Izvor: N1

Krunislav Olujić, nekadašnji glavni državni odvjetnik i bivši predsjednik Vrhovnog suda, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao aferu AP i ulogu DORH-a i Uskoka u istom.

Olujić kaže da je sve do istupa Reinera i “rijetko viđene političke genijalnosti” mislio da je AP Andrej Plenković. “Međutim nakon njegovog istupa ja sam počeo sumnjati. No posljednjih vremena sve više mislim da je iza AP Augusto Pinochet, čileanski diktator, oličen u osobi hrvatskog anemičnog junaka građanina Andreja Plenkovića. Posve je sigurno da se ovdje radi o hrvatskom premijeru”, rekao je.

“Očito je da se radi o premijeru anemičnom”, dodao je.

Afera AP: Sve zbog ljubomorne oporbe ili ćemo dobiti pravosudni epilog?

“Sve upućuje da su svi oni iz prepiske obavili razgovor s AP. Ono što zbunjuje da građanin AP ne razumije kazneno-pravnu odgovornost od političke odgovornosti. Ono što je trebao je automatski primijeniti kriterij političke odgovornosti i da sve osobe, ako je htio sebe oprati, smijeni. Kako Milića, Kaboka, Katičića, Filipovića, Horvata, Vučković i ostalima, da im zahvali na suradnji”, rekao je Olujić.

“Plenković se najviše boji da čuvajući njihovu poziciju čuvao i svoju. Možda je svjestan činjenica da ukoliko bi se odrekao tih osoba sve bi uopćivalo na prijevremene izbore, a nakon ove sramotne koruptivne afere iza koje stoji AP i vjerojatno bi bio upamćen u povijesti kao Stanko Stojković, posljednji predsjendik Saveza komunista Hrvatske i da bi se HDZ raspao tim putem”, smatra Olujić.

“Dio njih bi otišao u HSP, dio u HSS, a dio i u SDP-a, kao što se dogodilo i 90-ih kada je dio članova prešao u HDZ, među njima i preci uvaženog AP”, dodao je.

Komentirao je i aferu Software. “Nekoliko dana prije odluke je predsjednika te komisije primio sam AP”, tvrdi.

Usporedio je aferu zbog koje je uhićen ministar graditeljstva Darko Horvat i ovu s Markom Milićem i Krunoslavom Katičićem. “Katičić je njegov studentski prijatelj i ne znam čime je zaslužio da se nađe na mjestu glavnog tajnika stranke. Za usporedbu odrekao se usluga Aladrovića koji je sin lokalnog HDZ-ovog moćnika kako bi dokazao svoju moć”, rekao je Olujić.

Dodao je da je AP, po pravilima službe, trebao biti ispitan, a DORH je onda trebao donijeti odluku. “Mediji koji rade posao Uskoka su sada žrtve ove vladavine AP”, napomenuo je.

Aktivisti iz inicijative “Javno je dobro” danas su ispričali kako ih je policija jednog po jednog legitimirala iako su imali prijavljen prosvjed. “U konkretnom slučaju policija postupa protuustavno i protuzakonito. Hrvatski ustav jamči slobodu govora. Ne vidim razlog zašto bi ih legitimirali, jer se u zadnjim nastupima Plenkovića osjeti bjesnoća, a ona dolazi iz kukavičluka da se ne suoči s javnosti jer bi pod tim pritiskom mogao pobjeći u Bruxelles jer to je takav tip “hrabrih” ljudi. On, sa svojim ocem nikada nije bio na pravoj strani povijesti, ni 1971., ni 1991., a neće biti ni 2023. pa se nije u stanju suočiti s ljudima koji mu s pravom prigovaraju. HDZ je klasična klijentistička stranka, a Hrvatska je zarobljena njome i to je duboko usađeno u DNK te političke stranke”, zaključio je Olujić:

