HGSS upozorava: Na omiškoj Dinari lažne planinarske oznake planinare vode – u provalije

Članovi omiškog HGSS-a na svom su terenu, u kanjonu Cetine i na Omiškoj Dinari, otkrili markacije nepoznatog podrijetla i kričavih boja. Mnoge od tih oznaka vode u provalije, zapuštene šikare, do opasnih grebena.

Situacija je iznimno opasna i alarmantna jer Omiš je hrvatsko središte pustolovnog turizma. Stoga nikome nije jasno zašto bi netko tisuće ljudi dovodio u pogibelj lažnom markacijom kad ondje postoji više od 80 kilometara uređenih, održavanih i obilježenih planinarskih staza.

Jedan od takvih primjera su i neonske oznake koje upućuju na, zbog opasnosti i brojnih nesreća, godinama zatvorenu stazu Visuć-Fortica.

Zelenih i narančastih krugova, strelica i crta puna je Omiška Dinara. Autori su nepoznati, a situacija iznimno opasna.

Grgo Puljas, član HGSS-a Split, upozorava da se lažnim oznakama posjetitelji dovode u opasnost, jer, kaže, zbunjenost u prirodi vrlo često može dovesti do nesreće, prenosi HRT.

Oznake pronađene i na mjestu poginule Ukrajinke

Nesreća ima i na uređenim i održavanim stazama, njih čak 80 kilometara je oko Omiša, no na njima uvijek pišu vrijeme i udaljenost do krajnje točke. Postoje u kartama i aplikacijama. No, oznake nepoznatih autora pronađene su i na mjestu gdje je ovog proljeća poginula mlada Ukrajinka.

“Imali su trag toga puta, iste ovakve zelene oznake su na tome putu, do vrha i gore po grebenu gdje je ona bila, hodala je, fotografirala, i na žalost pala i poginula”, rekao je Zvonimir Kujundžić, predsjednik PD-a Imber i član HGSS-a Omiš.

Dogodilo se to baš zbog hodanja po stazama koje nisu označene i održavane. Kujundžić ističe da se, kada oni rade stazu paze da nije pri rubu, a ako tamo mora biti, postavit će rukohvat, ograde ili sajle, kako bi mjesto osigurali.

Sigurnost je u ovom pustolovnom raju najvažnija, omiška turistička zajednica u suradnji s HGSS-om već godinama besplatno dijeli karte svoje Dinare. Petra Bartulović, direktorica TZ-a grada Omiša, potvrđuje da na to područje zbog pustolovnih sadržaja dolazi puno ljudi, ali ističe da je sigurnost najvažnija. Najavljuje sankcije i mjere protiv nezakonitog postavljanja znakova.

Sumnja se na strane agencije

Sumnja se na strane agencije koje rade na crno, goste puštaju da lutaju bez vodiča, upućuju na strelice koje vode u pogibelj.

U središnjem Dnevniku HTV-a gostovao je Branimir Jukić, pročelnik HGSS-ove stanice Split.

Rekao je da će u rješavanje ovog sigurnosnog problema uključiti sve koji mogu pomoći.

– U prvom redu mislim na komunalno redarstvo grada Omiša, pa onda na Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, jer jedan dio Omiša i veliki dio planinarskih staza se nalazi u zaštićenom području. Utjecat ćemo i na čuvare prirode, kao i prema zajednici pustolovnog turizma, rekao je.

Na pitanje na koga se sumnja, rekao je da to ne može sa sigurnošću reći.

– U svakom slučaju to je netko tko je u tom prostoru, tko koristi taj prostor za nekakve turističke svrhe, rekao je Jukić.

– U Hrvatskoj planinarske staze održava Hrvatski planinarski savez, komisija za planinarske puteve koja ima specijalizirane kadrove, tj. vrši obuku za markiranje, za uređivanje planinarskih staza i puteva i svi ti putevi bi trebali biti markirani, obilježeni na propisan način, crvenom i bijelom bojom, istaknuo je Jukić.

