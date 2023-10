Lažni profil saborske zastupnice pojavio se na Instagramu i jednoj porno stranici: “Zgrožena sam…”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Neslana šala ili krađa identiteta s nekom ozbiljnijom namjerom. Na Instagramu i jednoj pornografskoj stranici osvanuli su lažni profili saborske zastupnice Marine Opačak Bilić. Sve istražuje i policija.

Na lažne profile prvo su je upozorili poznanici.

“Naravno da sam odmah reagirala i da me to uznemirilo. To nije ugodna situacija ni za koga, osobito za mene kao ženu, majku. Ja sam i nečija sestra i kći i supruga”, rekla je Marina Opačak Bilić.

Liječnička komora o lažnoj reklami s dr. Paladinom: To je krađa identiteta

Sve je odmah prijavila policiji i tvrtkama koje upravljaju društvenim mrežama na kojima su kreirani lažni profili. S Instagramom je, kaže, išlo lako, piše Dnevnik.hr.

“S obzirom na to da sam ja registrirani korisnik, onaj s kvačicom, tako da su oni vrlo brzo reagirali i taj profil zapravo zabranili… s tim da je i taj profil zapravo povezan s tim fans profilom jer je na Instagram profilu objavio story na kojem poziva na neprimjeren sadržaj”, poručila je Opačak Bilić.

Situacija s drugom stranicom, onom za odrasle, šokirala ju je. Jer netko je očito bez većih problema pod njezinim imenom kreirao profil, ali ga ona sada ne može ugasiti.

“Te stranice koje nisu prikladnog sadržaja za mlađe osobe, zapravo da bi prijavio taj profil moraš biti registrirani korisnik i zapravo je jako teško pristupiti blokiranju profila kao takvog”, istaknula je Opačak Bilić.

Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac tvrdi da u ovakvim situacijama, ni policija ne može mnogo.

“Koliko su mi, evo, na prvu rekli, oni niti mogu obrisati taj profil, niti mogu išta puno više od tog učiniti što je zapravo zastrašujuće”, kazala je Opačak Bilić.

O motivu ne želi nagađati. Vjeruje da nije politički i da će policija ipak uspjeti pronaći počinitelja.

“Nadam se da mogu doći do nekog imena i to ne konkretno zbog mene i mojega slučaja nego općenito”, napomenula je Opačak Bilić.

Za nedozvoljenu upotrebu osobnih podataka kazna je i do tri godine zatvora.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.