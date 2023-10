Puhovski o plakatu u Vukovaru: Penava bi trebao promijeniti prezime u Punava, da se još više igra s U

Podijeli :

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava izazvao je pažnju najavom da će ove godine Kolonu sjećanja predvoditi pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), kao i plakatom na kojem se ističe slovo "U", što je za N1 komentirao i politički analitičar Žarko Puhovski.

“Znam da ima ljudi koji se ne slažu s HOS-om, pa i Domovinskim ratom i njegovim vrijednostima, kao i da ima ljudi koji pokušavaju manipulirati HOS-om pa će možda nekoga smetati ovo ili ono ‘U’, ali ja takvima, kao i onima koji će možda doći u odorama HOS-a ‘mjerit kukuruz’ poručujem da ne dolaze”, rekao je danas Penava.

Veliko U i HOS na službenom plakatu grada Vukovara uoči Kolone sjećanja: “Kome smeta neka ne dolazi”

Puhovski: Ponaša se kao da je gazda Vukovara

“Riječ je o čovjeku koji je privatizirao Vukovar i ponaša se kao da je njegov gazda, kao da mu je Vukovar OPG. I to radi već dugo. Najprije je svoju funkciju interpretirao kao grobljonačelnik jer se većinom bavio mrtvima, a sad želi svjetonazorski zaustaviti od dospijeća u Vukovar sve koji su nepodobni, kojima smeta “Za dom spremni”. Drugim riječima, Penava je falsificirao Ivana Gorana Kovačića pa je umjesto poziva “Nitko da ne dođe, do prijatelj drag.” proklamirao novu verziju “Nitko da ne dođe, do ustaša drag.”, kazao nam je Puhovski i dodao:

“To je primitivno kao i ono što je napravio Miro Bulj, ali Penava je gori jer kontrolira nešto što je proglašeno svetim mjestom u hrvatskoj političkoj zajednici, to je mjesto pijeteta. A za takva mjesta od 15. stoljeća postoje dvije zabrane, a to je da na njima nema oružja i vojske te da na nema zabave. Za Vukovar to ne vrijedi, tamo bi htjeli i ovce i novce.”

Penava je poručio i da Vukovar neće biti mjestom gdje će se omalovažavati vrijednosti Domovinskog rata, kao ni uloga bilo koje hrvatske postrojbe koja je branila Vukovar. Također, poručio je svima kojima se možda ne sviđa “Za dom spremni” u HOS-ovu grbu, da ne dolaze 18. studenoga u Vukovar.

Kekin: To što rade Bulj i Most je huškanje i ima sve elemente islamofobije

Rekao je Penava i kako istu poruku ima i za veleposlanike, koji koji bi Hrvatskoj određivali koje vrijednosti treba poštivati, kao za i suce, državne odvjetnike, policajce i novinare koji imaju nešto protiv HOS-a ili bilo koje druge postrojbe iz Domovinskog rata.

“Znam da ima ljudi koji se ne slažu s HOS-om, pa i Domovinskim ratom i njegovim vrijednostima, kao i da ima ljudi koji pokušavaju manipulirati HOS-om pa će možda nekoga smetati ovo ili ono “U”, ali ja takvima, kao i onima koji će možda doći u odorama HOS-a “mjeriti kukuruz” poručujem da ne dolaze”, kazao je Penava, čiji Domovinski most glasi kao glavni kandidat za koalicijskog partnera HDZ-u na nadolazećim parlamentarnim izborima.

Zato će biti zanimljivo pratiti što će vladajući imati za reći na sve ovo, njihova retorika je ipak drugačija od Penavine.

“Dio predizbornih priprema”

“Dio je to predizbornih priprema i Penava sad ispituje koliko može ići s HDZ-om, a da ga i dalje žele kao koalicijskog partnera”, tvrdi Puhovski pa se osvrće na to što bi uopće HDZ sad mogao:

“Ne znam što će HDZ. Pupovac je napravio najviše, čak i više što se moglo očekivati, kad je rekao da bi bio spreman na suradnju s Domovinskim pokretom. Oni njega neće.”

Što se samog plakata tiče, za Puhovskog dileme nema.

“HNS ima dvojbeno tumačenje – sad osuđuju ustaške pjesme, a nisu reagirali na Adolfa Hitlera”

“Po mom bi sudu trebao biti zabranjen. Barem bi ga trebao razmotriti DORH. Ali, na kraju, ispast će da stradavaju klinci koji pjevaju ustaške pjesme, a oni koji rade ozbiljne stvari su izvan organa represije”, naglasio je Puhovski.

Vjeruje da bi se situacija promijenila na bolje kad bi sportaši koje se “bodri” takvim pjesmama reagirali poput njemačkog tenisača Alexandera Zvereva, koji je na ovogodišnjem US Openu zatražio od suca da se izbaci navijača jer je pjevao njemačku himnu na način kao u Hitlerovo vrijeme (“Deutschland über alles”).

“Kad to naprave Modrić, Perišić ili Dalić, moći će se utjecati na javnost… i kad ćemo imati neku vrstu političkog pluralizma unutar reprezentacije, kao što je to bio slučaj s najboljom njemačkom repezentacijom, onom iz 1974., a najbolji primjer su desno orijentirani Beckenbauer i lijevo orijentirani Breitner. Dok kod nas to ne bude, nikakve pomoći”, stava je Žarko Puhovski.

Na kraju, imao je poruku za Penavu.

“Mogao bi zatražiti da mu se prezime promijeni u Punava pa da se bolje poigrava s tim “U”.”

