Legendarni Dudu pohvalio Vatrene pa poručio: “Idemo do kraja!”

Podijeli :

Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska reprezentacija od 16 sati odigrala je četvrtfinalni susret protiv Brazila u Al Rayyanu na stadionu Education City. U produžecima su najprije poveli Brazilci preko Neymara, ali Dinamova veza Petković-Oršić donijeli su izjednačenje Hrvatskoj u 117. minuti. Hrvatska je bila uspješnija u izvođenju penala te je rezultatom 4-2 na penalima izborila polufinale Svjetskog prvenstva u Kataru.

Nakon utakmice uslijedile su brojne čestitke hrvatskoj reprezentaciji, a među njima je i ona legendarnog napadača Hrvatske.

“Nestvarno. Za ove dečke nikad nema predaje.

Utakmica se gledala u društvu veleposlanika Ranka Vilovića, savršen trenutak da i službeno mogu reći da sam postao počasni konzul Republike Hrvatske u Brazilu.

Idemo do kraja!!!”, poručio je Eduardno da Silva.

#social-embed_1

U razgovoru za N1 ranije je otkrio je i zašto navija za Hrvatsku, a ne za Brazil u kojem je rođen.

“Bit ću kratak – navijat ću, naravno, za Hrvatsku. Nadam se da će me svi shvatiti, znaju što sam prolazio, na pozitivan način. Igrao sam za hrvatsku reprezentaciju 12 godina, od mlade do A selekcije. Znam kakav je osjećaj, znam navijače i znam taj ambijent. Ja sam rođen u Brazilu, svi to znaju i kako sam već jednom rekao, krv mi je brazilska, ali srce hrvatsko”, rekao je da Silva.