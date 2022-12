“Bit ću kratak – navijat ću, naravno, za Hrvatsku. Nadam se da će me svi shvatiti, znaju što sam prolazio, na pozitivan način. Igrao sam za hrvatsku reprezentaciju 12 godina, od mlade do A selekcije. Znam kakav je osjećaj, znam navijače i znam taj ambijent. Ja sam rođen u Brazilu, svi to znaju i kako sam već jednom rekao, krv mi je brazilska, ali srce hrvatsko”, rekao je da Silva.

Brazilska reprezentacija puna je zvijezda, no prvi među njima svakako je Neymar. Može li se on uspoređivati s legendama Brazila poput, Ronaldinha, Ronalda?

“Po meni osobno – ne. Ima više talenta od svih, kao što su Ronaldinho, Ronaldo, ali po meni nije bolji. On imaj taj vječiti talent, samo što ga nije znao koristiti. Njegova bahatost, simulacije na terenu, njegovo ponašanje…. Sve to ga je koštalo. Ali da se znao ponašati kao Messi ili Ronaldo, najvjerojatnije bi ga ljudi u Brazilu daleko više cijenili. Ali svakako je top nogometaš i svi to znaju i u Brazilu se sve vrti oko njega”, odgovorio je treći najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije.

Cijeli intervju s Eduardom da Silvom gledajte u petak u Novom danu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.