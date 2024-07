Letica o hakerskom napadu: Ovo sliči na djelovanje ruskih specijalnih službi

Podijeli :

Bivši voditelj operacija SOA-a Ante Letica bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.

Ante Letica komentirao je hakerski napad na KBC Zagreb: “Incident je vrlo težak i zabrinjavajući, može biti posljedično vrlo opasan za Hrvatsku i za hrvatske građane. Treba učiniti sve da takvih incidenata, odnosno upada u sustav Hrvatske, bude sve manje. Hrvatska mora uložiti napore da osigura sigurnost svojih građana, institucija, osobnih i drugih podataka. Šteta je napravljena, treba je procijeniti i vidjeti koji su podaci uzeti i kako oni mogu kompromitirati ljude i naštetiti sigurnosti Republike Hrvatske”, kazao je.

“Situacija nije dobra”

Letica je rekao da nema puno podataka o ovom slučaju: “Ako se radi o ucjenama i o tome da ti kriminalci žele da Hrvatska plati kako se ti podaci ne bi objavljivali, to će morati odlučiti oni koji su odgovorni za sigurnost Republike Hrvatske. Ako je to tako, onda to nije dobra situacija”, istaknuo je.

Beroš: Ne znamo jesu li hakeri ukrali podatke građana

“Ovo sve sliči na djelovanje ruskih specijalnih službi koji već duže vrijeme vode hibridnim rat protiv Hrvatske, ali i Europske unije, NATO-a i koji je eskalirao sukobom u Ukrajini. Ovo može biti kriminalni akt, ali i poruka ruskih specijalnih službi Republici Hrvatskoj”, dodao je Letica.

Bivši voditelj operacija SOA-a rekao je kako je trenutno pojačana opasnost od terorističkih napada u Europi: “Posebno u narednom periodu i zbog Olimpijskih igara, a posebno zbog ruske agresije na Ukrajinu, ali i zbog ovoga što se događa u Palestini. Imamo moguće aktivnosti pripadnika Islamske države, ali imamo i već neka saznanja da ruske specijalne službe diverzijama i sabotažama nastoje ugroziti sigurnost europskih država i tako prebaciti fokus s Ukrajine na Europu, ne samo u smislu pažnje nego i sigurnosno-obavještajnih službi”, objasnio je Letica.

“Sramotna odluka crnogorskog parlamenta”

Crna Gora usvojila Rezoluciju o Jasenovcu

Letica se osvrnuo i na Rezoluciji o Jasenovcu: “To je jedna sramotna odluka crnogorskog parlamenta koji radi na vlastitu štetu, ali i korist Aleksandra Vučića i proruskih, prosrpskih krugova. Crna Gora je izložena jednoj puzajućoj agresiji proruskih i prosrpskih kadrova na čelu s nečasnom uloga Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To nije dobro i ne vodi razvoju dobrih odnosa Hrvatske i Crne Gore. Hrvatska treba odgovoriti snažno i jasno, ali treba voditi računa da bi jači i snažniji odgovor išao na ruku Vučiću i trabantima u Crnoj Gori koji pokušavaju izvući Crnu Goru iz pristupnih pregovora i NATO-a. Crna gora je vrlo primamljiv plijen za Rusiju i proruske krugove”, kazao je Letica.

“Odao bih priznanje Markiću”

Markić ipak uskoro odlazi. Milanović i Plenković dogovorili tko će od rujna voditi SOA-u

Podsjetimo, šef hrvatske Sigurnosno-obavještajne agencije Daniel Markić postat će direktor Centra EU-a za analizu obavještajnih podataka (EU INTCEN) koji je dio Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS). Premijer je potvrdio i da će ravnatelj SOA-e konačno dobiti zamjenika oko kojeg su se premijer i predsjednik RH Zoran Milanović, koji sudjeluje u supotpisivanju tog imenovanja usuglasili.

“Odao bih priznanje Markiću, to je velika čast za njega, ali i za Hrvatsku da na toj dužnosti imamo takvog čovjeka. Drago mi je da su predsjednik i premijer počeli razgovarati, ne izravno, ali barem preko svojih timova i da neće SOA-u ostaviti bez rukovodstva i napraviti problem”, rekao je

