Ninčević Lesandrić: Ja sam kuću prijavila dok još nije bila suprugova, a Budimir je imovinu prebacivao na djecu da je sakrije

Kandidatkinja Centra za županicu Splitsko-dalmatinsku, Ivana Ninčević Lesandrić, bila je gošća N1 studija uživo gdje je komentirala aferu oko uhićenja njenog supruga zbog besporavno sagrađene kuće. Ninčević Lesandrić je jučer najavila da se neće povući iz kandidature pa je na početku objasnila je li to narativ sličan HDZ-u.

“Ja ni u jednom trenutku nisam rekla da podržavam bespravnu gradnju. Ja sam kuću, koju je moj suprug naslijedio pravno 2024. godine od svog oca, stavila u imovinsku karticu prije nego što sam to trebala, samo zato jer sam znala da će ta kuća jednog dana biti njegova. Nisam je trebala staviti u imovinsku kraticu jer je on postao vlasnik prošle godine. Kad povučete paralelu toga i ovoga što kažete da je to isti narativ kao kod HDZ-a, gospodin Budimir je koliko ja znam sakrivao imovinu, ono što je njegovo je prebacivao na svoju djecu, tako da ne vidim da je to jednaki narativ”, rekla je Ninčević Lesandrić.od

Komentirala je izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da se ne može vući paralela između slučaja predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimira i njenog slučaja.

“On kao pravnik s jedne strane i kao moćni političar s druge strane je prekršio presumpciju nevinosti komentirajući situaciju mojeg supruga kao tvrdnju da je on u nekoj teškoj situaciju u odnosu na Budimira. To s te pozicije političke moći u niti jednoj uređenoj pravnoj državi ne bi smio sebi nitko dozvoliti. Za njegove ministre vrijedi presumpcija nevinosti, a za mog supruga ne”, rekla je Ninčević Lesandrić.

Ninčević Lesandrić: Kuća nije moja i nisam znala situaciju koju danas znam

Otkrila je i da njenog supruga nitko nije pozvao na nikakav razgovor niti je dobio neki poziv prije uhićenja.

“On je samo odjednom prekjučer uhićen“, rekla je.

“Država krivac za bespravnu gradnju”

Rekla je i da je za bespravnu gradnju, koje ima svugdje po Hrvatskoj, jedini krivac država

“Jedino i isključivo je država generirala bespravnu gradnju jer da je na vrijeme sankcionirala ne bi imali legalizaciju. Ja sam sigurna da kad dođem na poziciju županice da ću zateći takav kaos koji se HDZ niti ne usudi dati u medije. Ja ću izvršiti uvid u sve baze podataka i staviti cjeloviti problem pred javnost i državu jer država je jedini krivac”, zaključila je.

