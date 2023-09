Liderica nove stranke umirovljenika: Ovo su jedina tri načina za rast mirovina

Podijeli :

Dragica Trumbetaš, predsjednica novoosnovane stranke Hoćemo pravedno, u Novom danu N1 televizije komentirala je dosad najveće usklađivanje mirovina s plaćama i općenito status umirovljenika u Hrvatskoj.

Kao i drugi predstavnici ili borci za prava umirovljenika, tako se i Trumbetaš pozvala na Sloveniju kao primjer Hrvatskoj. No, napravila je korak više pa je otišla k susjedima na prosvjed umirovljenika pa podijelila dojmove.

U Hrvatskoj kroz posljednjih mjesec dana gotovo 40.000 više umirovljenika

“Oni se bune, viče, plešu, pjevaju, psuju… Žele bolji život, a imaju 800 eura prosječne mirovine. Naša je 440 eura. Bila sam kao mali miš, rekla sam da sam došla kod njih naučiti kako motivirati stare ljude da se počnu brinuti i boriti za sebe”, izjavila je pa nastavila:

“Umirovljenici su motivirani za prosvjed i teško žive. Međutim, među sobom imamo toliko ljudi koji odugovlače, govore o pregovorima, misle da ako su uz vlast, dobro će proći. I tu smo gdje jesmo, po dnu Europe po mirovinama iz rada. Bez obzira što imamo bezbroj zakona kojima se određuje mirovina. Imamo 18 povlaštenih mirovina, ali mirovine iz rada su među najgorima u sustavu.”

Najavljuje se okupljanje uz platformu Umirovljenici zajedno, tu je sad i Hoćemo pravedno, čiji je kandidat za premijera Damir Lujanac. Znači li to da dosadašnje stranke nisu bitnije pomogle umirovljenicima?

“Hrvatska stranka umirovljenika je u ovako kritičnoj situaciji sklepala himnu za umirovljenike. To nude umjesto većih mirovina. Svi drugi se kriju iza nekakvih glamuroznih brojki kako ih podržava velik broj umirovljenika, ali ne govore koji su to. Na čelu tih stranaka su ljudi koji se već 20 godina vrte oko umirovljenika. Gospodin (Lazar) Gruić je od 46. godine u mirovini. Najprije je krenuo s HSU-om pa je osnovao svoju… Mi osnivači Hoćemo pravedni smo bili u HSU i nismo vidjeli da unutar te stranke možemo išta postići za umirovljenike. To je bilo ono “Budite tiho, moramo vidjeti s kim ćemo koalirati.” Nismo vidjeli prostor za djelovanje u koaliranju s onima koji bi pobijedili pa smo izašli. Nismo željeli biti uz one koji upropaštavaju status umirovljenika”, rekla je Trumbetaš pa pojasnila:

“Kad smo u Zagrebu donijeli zaključak da ne možemo koalirati s HDZ-om i Bandićem, dobili smo vjerodajnice da sastavimo liste i nakon što smo ih predali kao da idemo samostalno na izbore, gospodin (Veselko) Gabričević, novi predsjednik, povukao ih je sve uz obrazloženje da je dogovorio koaliciju s HDZ-om. Nakon toga smo se jednostavno povukli.”

Tako to izgleda s HSU-om, ali kako situacija izgleda sad? Naime, Vlada tvrdi da je učinila kao nitko prije za umirovljenike.

Kako do većih mirovina? “Priča o 13. mirovini je priča o Jetiju!”

“Priča se o mini reformi, ali potrebno je napraviti jednu cjelovitu reformu koja će obuhvatiti sve umirovljenike, a ne određene skupine. Ima puno diskriminatornih odluka. Sustav treba biti pravedniji i treba ukinuti te odluke koje su u korist određene grupacije ljudi, koji su bliže vlasti.”

Kad se govori o održivosti mirovinskog sustava, postoji li šansa da se mirovine dovedu do 50 ili 60 posto prosječne hrvatske plaće?

“Mirovine mogu rasti samo ako se zaposli više ljudi, ako imaju veće plaće ili da se napravi preraspodjela mirovina unutar sustava. Kako povećati plaće? Postoji jedna opcija, zanemarena u Hrvatskoj, povećati produktivnost. Dobra riječ, topla riječ i par eura na plaći povećali bi produkvitnost. Kad poslodavci to shvate, krenut će na bolje. Nije isto kad imate radnika koji čeka da mu prođe radno vrijeme i koji izvršava zadatke s voljom i željom da bude što više i da bude što bolje. Ono što mi tražimo je živjeti kao ljudi”, kazala je Dragica Trumbetaš pa komentirala najavu SDP-a da će podići mirovine na 750 eura u prosjeku:

“Tako lupati brojke može bilo tko. Imali su priliku pomoći umirovljenicima. To je jako neozbiljno.”

