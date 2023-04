Liječnica: Neke se stvari mogu riješiti preko noći

Podijeli :

Marko Jurinec/PIXSELL

Mirjana Livojević, liječnica iz Opće bolnice Sisak, u Newsnightu je komentirala današnji sastanak liječničkih udruga s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem i ministrom zdravstva Vilijem Berošem.

Liječnica Mirjana Livojević ističe da treba vidjeti prve pomake da bi se mogao javiti i neki snažniji optimizam oko rješenja problema zdravstva.

Beroš i liječnici nakon sastanka: Dogovorili smo ono što je bilo važno Ban Toskić: Premijer obećao veće plaće, a ministar manje posla s administracijom

“Nažalost, ne mogu reći puno što kažu u bolnici jer sam dežurna, tek sam došla. Danas je živahan dan. Ljudi su relativno zadovoljni. Djelomice su, naravno, nezadovoljni zbog najava rješenja, nitko nije miran i nitko neće vjerovati dok se konkretne stvari ne naprave. Čekamo konkretne rezultate. Kad vidimo u Narodnim novinama, vjerovat ćemo da će se nešto i riješiti”, rekla je.

Dodaje da su realni i da ne očekuju da će se od sutra domovi zdravlja i bolnice ispuniti stručnim i zadovoljnim kadrom.

“Sumnjam da će biti manje prekovremenih sati jer nećemo dobiti novog urologa koji će moći uzeti moju smjenu kroz mjesec dana. Svjesni smo toga što se može, a što se ne može u nekom periodu”, rekla je Livojević i dodala:

“Očekujemo da premijer i ministar naprave obećano. Ako su rekli da će ići uredba o izjednačavanju koeficijenata, onda se u petom mjesecu moraju vidjeti izjednačeni koeficijenti. Očekujemo da će se riješiti robovlasnički ugovori jer se to može riješiti preko noći. Kad to vidimo, a to se može u kratkom roku, onda ćemo biti optimistični za dugoročnije promjene.”

