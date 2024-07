Liječnica za N1 o padu CEZIH-a: Ovo nam se događa možda i jednom tjedno, uglavnom udarnim danima

Podijeli :

N1 / Ilustracija

Liječnica Vesna Potočki Rukavina razgovarala je s našim Ilijom Radićem o poteškoćama u radu s kojima se danas susreće. Sustav CEZiH je pao i otežava rad liječnicima obiteljske medicine i ljekarnama.

“Ništa ne možemo raditi – sve što radimo svaki dan danas ne možemo”, kaže Potočki Rukavina za N1.

Pao CEZIH! Obiteljski liječnici i ljekarne imaju teškoća u radu

Problem je, govori, i u dolasku nalaza. “Petak je, nastojimo odraditi sve što se može, osobito za hitne pacijente, da ne opterećujemo OHP-e. Ne mogu dobiti ni laboratorij, koristim se telefonom”, kaže liječnica dodajući kako nije sigurna da poteškoće u radu CEZIH-a imaju veze s današnjim globalnim problemom jer im se to često događa.

“Moram reći da se ovakve situacije događaju često u zadnje vrijeme, možda i jednom tjedno, uglavnom ponedjeljkom ili petkom, udarnim danima i to nam stvara velike probleme”, kaže Potočki Rukavina.

“Sve je na čekanju. Ako do kraja radnog vremena proradi, nekako ćemo to poslati pacijentima. Ako ne proradi, ostaje sve za ponedjeljak”, kaže i apelira na pacijente da sve što je odgodivo čeka do ponedjeljka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.