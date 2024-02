Liječnici poslali oštro priopćenje u kojem upozoravaju na kršenje Ustava: “Neprihvatljivi stavovi”

Podijeli :

Lovro Domitrovic/PIXSELL

Hrvatska liječnička komora (HLK) poslala je priopćenje u kojem problematiziraju ugovore o radu.

Kako navode iz HLK, svi “zagovornici robovlasničkih ugovora podržavaju kršenje Ustava”.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Nekoliko tisuća liječnika s robovlasničkim ugovorima žurno iščekuje da Vlada usvoji prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi konačno, ukidanjem prakse robovlasničkih ugovora, trebao zaustaviti dugogodišnje kršenje ustavnih prava liječnika”, navode.

“Za naše kolegice i kolege kojima su robovlasnički ugovori, u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa, oduzimali pravo na zarađene i odrađene plaće, sve ovo trajalo je puno predugo. I još nije gotovo. HLK i ostale krovne liječničke organizacije očekuju da se, kroz donošenje zakona u Saboru u hitnom postupku, hrvatski liječnici i liječnice s robovlasničkim ugovorima konačno izjednače sa svim ostalim hrvatskim građanima. Hitna procedura je nužna da zakon bude donesen u ovom sazivu tj. prije izbora. U iznimno teškoj situaciji nalazi se više od tisuću liječnika s osobnim zadužnicama ili solemniziranim ugovorima kojima prijeti opasnost da ih bolnica ili dom zdravlja, u slučaju ranijeg otkaza, ovrše za visoke iznose”, ističe doc. dr. sc. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore, strukovne organizacije koja od 2015. aktivno i snažno zagovara prestanak ovog modela kažnjavanja i diskriminacije liječnika.

HLK navodi kako i nakon presude Ustavnog suda iz 2023. kako je zahtjev da liječnici ustanovama vraćaju odrađene plaće protuustavan, pojedinci u javnosti i dalje zagovaraju robovlasničke ugovore.

“Svi koji to čine u biti zagovaraju kršenje Ustava. HLK ukazuje na neprihvatljivost takvih stavova i izjava i njihovu štetnost za liječnike, za pacijente i za javni zdravstveni sustav. Neosporno je da liječnici prihvaćaju obvezu da u slučaju ranijeg prekida radnog odnosa plate stvarne troškove specijalizacije koji iznose oko 7 tisuća eura. Međutim, Komora upozorava da se liječnicima ustavno pravo na zaradu ne može oduzimati niti pod krinkom “troškova” zdravstvenih ustanova niti kroz manipulativne optužbe o slomu zdravstvenog sustava. Kadrovski deficit liječnika s kojim se suočavaju sve države Europske unije nigdje se u Europi, osim u Hrvatskoj, ne rješava robovlasničkim ugovorima i kažnjavanjem liječnika”, stoji u priopćenju.

Napominju kako problem manjka liječnika se ne može rješavati oduzimanjem njihovih ustavnih prava, već se to pitanje, među ostalim, može riješiti poticanjem i davanjem subvencija liječnicima. Neke hrvatske županije donijele su različite mjere za zadržavanje i privlačenje liječnika što Komora smatra pravim smjerom za rješavanje ovog problema. Te mjere najčešće uključuju sufinanciranje troškova stanovanja, jednokratnu naknadu za kupnju prve nekretnine, financijske bonuse dobrodošlice i vjernosti te naknadu za pojačan rad u turističkoj sezoni.

“Pored toga, osiguravanje kvalitetnih uvjeta rada, odgovarajuće plaće za težinu i odgovornost liječničkog posla i donošenje zakonskih pretpostavki za povećanje plaća u deficitarnim specijalizacijama kao i za ruralne krajeve i otoke, su dokazano uspješni načini kako zadržati i privući liječnike te pacijentima osigurati dostupno zdravstvo. Rješenja, između ostalog, i ove problematike zdravstvenog sustava Hrvatska liječnička komora zagovara kroz donošenje Zakona o radnopravnom statusu liječnika kao nositelja zdravstvene djelatnosti”, dodaju.

“Održivost i dostupnost hrvatskog javnog zdravstvenog sustava interes je svih nas. I liječnika i pacijenata. To nije moguće ostvariti penalizacijama. U sustavu već sada nedostaje oko 2000 liječnika. Odgovornost zdravstvene administracije je stvoriti učinkovite programe zadržavanja liječnika u Hrvatskoj. Tako to, kroz različite oblike stimulacije i kvalitetne uvjete rada, rade razvijene države Europske unije. To je jedini put za održivo javno zdravstvo”, zaključuje predsjednik HLK-a Luetić.

