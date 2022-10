Podijeli:







Liječnik i bivši ravnatelj Srebrnjaka Boro Nogalo poručio je da je izuzetno razočaran najavljenom reformom zdravstva.

“Sve je to lijepo umotano u celofan, ali ja tu ne vidim rokove. Izuzetno sam razočaran sa samom reformom i svim tim indikatorima koji su navedeni u njoj. S pozicije pacijenta – ja sam sutra u mirovini – želim imati bolje zdravstvo, ali nemam taj osjećaj. Imamo osjećaj da samo ljudi s dobrim vezama, kontaktima, novcem mogu riješiti svoje probleme. Prisutna je situacija da u javnom sustavu ne možete ništa cjelovito riješiti. Da bi u jednom kraćem periodu nešto riješili, morate plaćati u privatnom sektoru”, kritizirao je Nogalo.

Na opasku reporterke Ivane Tomić da zvuči strašno kada liječnik kaže da se ne može bez veze, Nogalo ponavlja:

“Ne možete drugačije.”

Kazao je i da se bori da si javno i privatno zdravstvo konkuriraju pa da se u takvoj situaciji daje pacijentu da bira.

“Ali događa se da ljudi u javnom zdravstvu rade da bi punili svoje privatne ambulante. To je nedopustivo, ja to ne mogu prihvatiti. I to je ono što 70 posto ljudi iz Slavonije, Banovine, Like ne može sebi priuštiti da efikasno riješi svoj problem. Jedino ga može riješiti uz veze ili novac”, kazao je Nogalo.

Slaže se da najava uvođenja obveznih sistematskih pregleda znači njihovo prebacivanje na privatnike.

“Kako to može jedan predstojnik, pročelnik razvijati svoj sustav, a istovremeno slati pacijente u svoje privatne poliklinike. Ne možeš voditi sustav u javnom zdravstvu, a imati svoju polikliniku. Onda budi običan doktor, odradi svoj posao koji ćeš referirati svom šefu, a onda popodne možeš raditi. Takvi organizatori posla ne organiziraju dobro posao pa onda pacijente kanaliziraju privatno”, poručio je Nogalo dodajući da se slaže da trebaju imati konkurenciju u vidu privatnog sektora.

Kao najgori problem navodi što se svi šefovi biraju po političkim i klijentelističkim linijama, a iznimno lošim smatra i centralizaciju sustava.

“Centralizacija je katastrofa. Sustav je bio jako nakaradan. Određene regije su imale bolnice, radile su minuse, devastirale su sve to skupa i onda je to država plaćala. Sada se to rješava na još jedan gori način. Treba decentralizirati sustav na svakoj razini, a mi danas idemo u centralizaciju, gori sustav nego što je bio u Jugoslaviji”, kazao je Nogalo.

Dotaknuo se i priče oko investicije u dječju bolnicu zbog koje je on u konačnici ostao bez mjesta ravnatelja bolnice.

“Mi smo se 12 godina borili za tu dječju bolnicu. Na računu Ministarstva znanosti stoji 432 milijuna kuna da se investira u najmoderniju bolnicu na Srebrenjaku i što se događa? Ništa. Onda imamo obećanja za Nacionalnu dječju bolnicu. Ja to podržavam, ali imate proceduru od 7 do 10 godina. Sutra se može imati moderna dječja bolnica, a o tome nitko ne govori”, kazao je.

