Izvor: Pixabay / Ilustracija

Bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac razgovarao je s našim Domagojem Novokmetom o rebalansu proračuna.

“Vlada ove godine je planirala oko 33 mlrd pomoći EU-a, povukli su 16 mlrd, moraju još, s ovim što su sad rebalansirali, povući još 12 mlrd. Je li to realno? Jedino da iz Europe daju novac bez papira, a to nije realno. Pokazuje se da administracija u Hrvatskoj ide sporije. To je razlika kad imate novac hrvatskih poreznih obveznika i samo se javite i dobijete novac, a druga je stvar kad u Europi to morate pravdati. To pokazuje da administracije nije još sazrela”, govori Lalovac.

Prema njegovom mišljenju najveća žrtva današnjeg rebalansa će biti obnova. “Nadam se da će ministar danas reći koliko je to iz Fonda solidarnosti. Pitanje je hoće li se uspjeti ta sredstva iskoristiti. Vlada je priznala današnjim rebalansom da obnova stoji i formalno prikazuje da je ovo neuspješna obnova”, kaže.

Govoreći o ministru graditeljstva Ivanu Paladini, Lalovac kaže: “Nažalost, postalo je tradicija da oni koji dođu se bave svojim privatnim poslovima. Vidjet ćemo hoće li tu biti posla za Povjerenstvo oko sukoba interesa. Činjenica je da se i ovim rebalansom potvrdilo da se najviše sredstava smanjuje ze obnovu i da je sama Vlada priznala da se ne radi dovoljno brzo.”

Na pitanje koliko dražva pomaže građane kaže: “Iz rebalansa vidimo da je to PR. Realno će građanima sjesti 1,2 mlrd ove godine. Koliko se pomaže, pokazuje ovaj rebalans. Jedini dobitnik u inflaciji je država. Prihodi su narasli preko 4,5 mlrd kuna. Vidite tko je dobitnik, a što se daje građanima. Ima prostora u ovom rebalansu u sljedećoj godnii da se još pomogne građanima.”

Što se tiče dogovora Vlade i sindikata o plaćama javnih službenika, Lalovac kaže: “Vlada se odlučila braniti osobnu potrošnju i povećala plaće. Ovo pokazuje da se snažno usporava gospodarstvo. Vidjet ćemo hoće li Vlada u tome uspjeti, sljedeća godina će biti bitka za gospodarski rast.”

Lalovac je kratko komentirao i poziciju ministra financija Marka Primorca. “Zasad se dobro snalazi. Sljedeće godine nam dolazi i nabava aviona i daljnja modernizacija vojska, što je prioret svim državama”, kaže.

Komentirao je i situaciju u zdravstvu. “Izgubili su se dugovi u zdravstvu. Volio bih pitati veledrogerije koliki su stvarno dugovi. Vlada kaže da su dospjeli dugovi samo 800 milijuna. Da vidimo tko govori krive informacije, gdje su sakriveni troškovi zdravstva… Jesu li stavljeni pod tepih?”, pita se Lalovac.

