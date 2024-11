Lozo najavila nove prelaske u Saboru: “Imena su na stolu”

Podijeli :

Branka Lozo, predsjednička kandidatkinja stranke DOMiNO, gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala predstojeće izbore.

DOMiNO je u četvrtak objavio da više nije dio vladajuće većine u parlamentu, a Lozo je potvrdila da je okidač bio i veliki skandal u zdravstvu pri čemu je uhićen ministar Vili Beroš.

“Moram naglasiti da u većini, formalno, nismo ni sudjelovali i naši su zastupnici glasali po savjesti. Sada ne želimo ni sudjelovati u ikakvim pregovorima i naš je predsjednik objavio da smo mi sada oporba jer želimo sačuvati svoj obraz, a okidač je svakako bila ova afera”, rekla je.

Dobivaju pojačanja?

U Saboru sada imaju tri zastupnika i svoj Klub, a predsjednik Mario Radić je najavio i pojačanja. “Imena su na stolu i o njima se pregovara. Nama je važno da imamo svoj Klub i vjerujemo da će on biti veći od tri”, dodala je i potvrdila je da su pregovori u tijeku o prelasku nekog zastupnika ili zastupnice.

Smatra da u Hrvatskoj ne stoji teza da nema nedodirljivih kada je korupcija u pitanju. “Korupcija je model ponašanja i ona se širi i do najnižih tijela, a i penje se sve više i više. Ministar Beroš je 31. koji se u Vladi mijenja. To je rak rana hrvatskog društva jer je to model ponašanja i to je sramotno za bolesnike koji koriste sustav zdravstva i govori im se da su liste čekanja neizbježne, a onda vidimo kako se troši naš novac na punjenje svačijih džepova”, istaknula je.

Zna li policija kako je USKOK upao u istragu EPPO-a u aferi Beroš-Petrač?

Ne vjeruje da premijer Andrej Plenković nije ništa znao. “Imamo primjere njegovog ponašanja da o svim saborskim zastupnicima sve zna. I kada dobije neko nezgodno pitanje od nekog zastupnika, on odgovara nekim osobnim detaljem iz njegovog životopisa. S druge strane, kada se radi o nizu njegovih ministara, on baš nikada ništa ne zna. To je nemoguće”, navela je Lozo.

Što se tiče glasanja o povjerenju premijeru, kaže da su oni oporba i “da je tu situacija jasna”.

Odnos DORH-a i EPPO-a

O preuzimanju istrage protiv Beroša EPPO-u od strane USKOK-a kaže da želi vjerovati da DORH radi neovisno. “Postojala je razlika o obuhvatu istrage. Ja ne znam jesu li krakovi te istrage išli i dalje od Beroša, ali formalno po propisima koji vrijede u Hrvatskoj je državni odvjetnik, Ivan Turudić, u pravu. S time mi je neobično da bi EPPO odmah išao tužiti državu. Mislim da iza svega stoji veliko nepovjerenje između tih dvaju institucija”, rekla je.

O istrazi DORH-a o tome kako su objavljeni detalji o istrazi protiv Beroša u javnost, Lozo kaže da je “sigurno dobro da javnost bude informirana”. “Postoji velika sumnja da je došlo do propusta i kod obavještajnih službi jer vidimo da su pod optužbom i ljudi iz kriminalnog miljea i da takve osobe, pogotovo strane osobe, komuniciraju da će se zadovoljiti ako u džep strpaju barem deset posto našeg proračuna za zdravstvo, i da takvi dođu do ministra, to je nedopustivo”, dodala je.

DORH aktivirao Lex AP zbog detalja iz EPPO-ve istrage. A što je s informacijama iz USKOK-a?

O datumu predsjedničkih izbra, 29. prosinca, kaže daje nepovoljan za građane. “U Hrvatskoj se Božić slavi s velikom energijom i to će biti sada poremećeno zbog izbora. Vjerujem da se radilo o kalkulaciji i da se premijer htio osvetiti predsjedniku za one izbore u srijedu i da se tražio datum koji će najmanje odgovarati Milanoviću. Radi se o čistoj osobnoj osveti i mislim da datum nije optimalan”, istaknula je.

Smatra da se neki kandidati krivo predstavljaju. “Dragan Primorac i Marija Selak Raspudić su kandidati centra, a ne desnice zbog svojih svjetonazora. Zoran Milanović koketira sa svim dijelovima izbornog tijela, povremeno je jako lijevo, pa napravi nešto da se svidi desnici i ljudi kažu da se promijenio, što je netočno”, navela je Lozo.

