DORH aktivirao Lex AP zbog detalja iz EPPO-ve istrage. A što je s informacijama iz USKOK-a?

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je u srijedu izvide kako bi utvrdilo tko je prekršio dio Kaznenog zakona koji štiti tajnost istrage iako ona nije tajna, već nejavna. No, budući da je famozni Lex AP na snazi, tužiteljstvo ga je po prvi puta aktiviralo.

Državno odvjetništvo objavilo je da želi utvrditi “identitet nepoznatog počinitelja” koji je prekršio zakon i dao medijima informacije iz “istrage Ureda europskog javnog tužitelja u Zagrebu protiv osam fizičkih osoba, uključujući bivšeg ministra zdravstva i odgovorne osobe dviju zagrebačkih bolničkih ustanova te dvije pravne osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti te pranja novca”. Iako je EPPO otvorio istragu i zbog zločinačkog udruživanja, zagrebačko tužiteljstvo nije to spomenulo.

Što žele otkriti?

Plenković novinare naziva ciničnima, DORH pokrenuo istragu zbog sumnje na kršenje Lex AP-a

Drugim riječima, prvim aktiviranjem Lex AP-a istražitelji pokušavaju doznati tko je u medije pustio poruke iz Whatsapp grupe pronađene u mobitelu Nikole Petrača. U njoj otac i sinovi Petrač komuniciraju s poduzetnikom Sašom Pozderom koji bolnicama prodaje robotske uređaje, a među ostalima spominju i Maloga, što je, kako tvrdi EPPO, kodno ime za Vilija Beroša.

Zbog tih poruka čiju je objavu premijer u utorak nazvao nezakonitom, državno odvjetništvo žurno se pokrenulo i otvorilo izvide.

Ovo su poruke koje su dovele do uhićenja Beroša: Akteri afere zovu ga Mali, a spominju i Zrikavca

Sada bi mogli početi pozvati novinare koji su poruke objavili, na ispitivanje kako bi pokušali od njih doznati odakle su dobili informacije iz istrage. No, kako novinari ne moraju odati svoje izvore, pitanje je što će državno odvjetništvo nakon tih ispitivanja doista poduzeti kako bi pronašlo kršitelja Lex AP-a.

Priznanje protiv Beroša

Zanimljivo je, međutim, da su izvidi, koji su za razliku od istrage doista tajni, pa se njihovo provođenje rijetko potvrđuje, pokrenuti samo zbog objave informacija iz istrage koju je inicirao EPPO.

Detalji iskaza Beroševog suradnika: “Pozder mi je rekao da je Berošu davao mito”

Istovremeno, u medijima su se našle i informacije iz istrage koju je otvorio USKOK, no to se za sada ne istražuje. Prije svega tu je riječ o dijelovima iskaza Krešimira Rotima, pročelnika iz Kliničke bolnice Sestre milosrdnice koji je također bio uhićen u ovoj akciji.

Rotim je u svom iskazu priznao da mu je Saša Pozder ispričao kako je podmićivao Beroša, a potvrdio je i da je njegova privatna klinika dobila od Pozderove tvrtke jedan robotski uređaj. USKOK tvrdi da je to bilo mito za Rotima.

Tko je naredio izvide?

Iako je dakle Rotimovo priznanje javno objavljeno, zagrebačko tužiteljstvo zbog toga nije pokrenulo izvide. Poslali smo im upit i pitali ih planiraju li istražiti i objavu informacija iz USKOK-ove istrage kao što to rade zbog istrage EPPO-a. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

Milanović ponovno kaže da će pomilovati sve koji budu osuđeni zbog lex AP

Iz EPPO-a na upit N1 nisu željeli komentirati pokretanje ovih izvida, dok je premijer Andrej Plenković na pitanje o izvidima zbog sumnje u kršenje Lex AP uzvratio kako se treba istražiti sve.

Evo što ka že premijer

Plenković je doduše jučer rekao kako je logično da se istražuje samo objava informacija iz EPPO-ve istrage jer USKOK ionako nema poruke pronađene u Petračevom mobitelu.

Nikola Petrač uskoro se predaje policiji. Što će sada napraviti Hrvoje Petrač?

No, kada su ga novinari suočili s činjenicom da su objavljeni i detalji iskaza Krešimira Rotima Plenković je uzvratio: “Nek se ispita sve što u ovoj fazi izlazi, jer to nije sukladno zakonu. To nema za cilj probitak kaznenog postupka. U suštini – tko ima koristi od rane informacije u ovakvoj situaciji? Promislite malo. Najviše koristi imaju osumnjičeni jer znaju što tužiteljstvo protiv njih ima. Zato je to na štetu kaznenog postupka. To je bit”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.