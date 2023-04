Luetić na N1 otkrio kad će sindikati donijeti odluku o štrajku liječnika

Podijeli :

Gost N1 studija uživo bio je predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić.

Liječnici čekaju razgovor s premijerom, no Luetić kaže: “Poziv nismo dobili. Poruka liječnika na prosvjedu je bila da je premijer na potezu. Mi smo očekivali taj dan da će nas premijer primiti što bi bilo normalno. Međutim, ni dva i pol tjedna nakon još nema poziva iz Ureda predsjednika Vlade”.

“U osmom mjesecu prošle godine ministar je dao rok za uredbu do kraja godine. On je postavio rokove koje sam nije ispoštovao. Beroš je rekao da će danas dati nove rokove. Čekamo, današnji dan je dug”, kaže Luetić.

Korak do štrajka liječnika: “Kipimo jer smo preopterećeni. Bojimo se pogrešaka”

“Nastavlja se priprema za štrajk. Jedina koja može donijeti odluku o štrajku je skupština liječničkog sindikata dvotrećinskom većinom. Ona će biti održana do kraja tjedna, a ja vjerujem da će oni donijeti odluku u smjeru u kojem se ide, a to je odluka o štrajku”, ističe liječnik.

No, teoretski jedan od glavnih zahtjeva bi se mogao riješiti već sutra: “Uredba je na Vladi, Vlada ju može donijeti na bilo kojoj sjednici, čak i sutra. Ta uredba o koeficijentima kao jedan od prvih i najjednostavnijih zahtjeva koji je bio postavljen”.

Kaže da su se krajem 2019. liječnici sastali s premijerom Plenkovićem i tadašnjim ministrom Kujundžićem, još prije pandemije i govorili o nerepreznentativnom liječničkom sindikatu i o problemu radno-pravnog statusa liječnika. Zaključak je da je zakon o radno-pravnom statusu liječnika rješenje koje treba u sustavu. “Imamo protuzakonitu veliku prekovremenu satnicu liječnika. Imamo problem privlačenja liječnika u manje sredine. Na neki način prije tri i pol godine Vlada je krenula u smjeru donošenja tog zakona. U sljedećih tri godine ga uredno prepisuje u svoj plan zakonodavnih aktivnosti. No, na njemu se nije aktivno radilo sve do prije mjesec dana kada je bio najavljen protest”, kaže Luetić.

N1 komentar: Što je Berošu važnije od toga da se liječnici spremaju na štrajk?

Iz Vlade uzvraćaju s podacima koliko je porasla plaća liječnicima u mandatu ove Vlade. Luetić kaže: “Moramo odvojiti plaće od primanja. Plaća je ono što dobijete za 40 sati tjedno. Nijedan liječnik nema plaću veću od premijera. Ako netko od liječnika ima toliko veliku prekovremenu satnicu da odradi jednu i pol mjesečnu satnicu, ima i po 50% premašenu satnicu, onda on zasigurno može imati veća primanja od premijera”.

Ministar na zahtjeve liječnika odgovara s time da je u tijeku reforma. Luetić odgovara: “Ja sam gastroenterolog i radim u bolnici. Obično svima postavim pitanje tko vam je obiteljski liječnik, a oni sve češće ne znaju odgovor na to pitanje jer se toliko često mijenjaju. Zapravo imamo urušenu obiteljsku medicinu, primarnu zaštitu koja bi trebala rješavati 80% zdravstvenih potreba naših građana. Ako se mladi liječnici zadržavaju u tom sustavu mjesec dva do nove ponude, onda nam to govori da je to najmanje atraktivna pozicija u sustavu. Umjesto da primarna zaštita zbrinjava većinu stanovništva, onda imamo prepune hitne prijeme bolnica”. Luetić kaže da Beroševa reforma obuhvaća sljedeće: “Tu se radi samo o promjeni vlasništva bolnica. Županijske bolnice prelaze iz županijskog u državno vlasništvo i ukidaju se više od jednog doma zdravlja po županijama”.

Luetić smatra da je potrebno kopirati dobro rješenje iz pravosuđa, na način da se privuče ljude u manje sredine na način da se, kao radnicima u pravosuđu, liječnicima povisi plaća za 50% za pozicije u takvim mjestima. Luetić ističe da Hrvatska ima starije stanovništvo koje generira potrebu za zdravstvenom skrbi. Nedovoljan je broj liječnika da bi zadovoljio sve zdrvastvene potrebe, zaključuje.

