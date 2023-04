Korak do štrajka liječnika: “Kipimo jer smo preopterećeni. Bojimo se pogrešaka”

Podijeli :

Ivana Šmit, liječnica iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika uključila se u program N1 studija uživo gdje je komentirala stanje u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Komentirala je sastanke liječnika s predstavnicima Ministarstva zdravstva: “Evidentno je da se stvari pokušavaju razvlačiti. To već ide mjesecima i teško mi je reći što očekivati. I dalje se ne poštuje dogovoreno i ne pomičemo se s mjesta”, kaže Šmit.

No, ministar Vili Beroš u priopćenju navodi da je načelno sve u redu. Šmit mu poručuje: “Sa pozicije nekoga tko ne radi u sustavu već nekoliko godina, tko se uopće ne trudi spoznati kako taj sustav funkcionira, vrlo vjerojatno sa brda na Ksaveru je sve u redu. Međutim, da se ekipa iz ministarstva pokuša približiti našim problemima i ući u naše ciplele možda bi i shvatili da neke stvari nikako nisu u redu i da to traje godinama i sad akulminira. Posla je sve više, a nas za pokrpati posao sve manje. I vrapci na grani znaju da je primarna medicina potpuno devastirana pa se to sve pretače na bolnički sustav. Ne znam gdje su ta savršenstva koja vidi administracija na Ksaveru, mi koji radimo u sustavu i svakodnevno se trudimo držati nos iznad vode, a ne znam kako nam to uspijeva, vidimo da to nije baš tako”.

Šmit smatra da je dužnost premijera da sasluša liječnike. Kaže da očekuje da bi premijer Plenković mogao ubrzati međuresornu suradnju “s obzirom da je on alfa i omega te međuresorne suradnje samom svojom pozicijom, očekujemo od njega da će pomaknuti te nesretne pregovore o keficijentima i uredbi s mrtve točke”, kaže liječnica.

No, stalno se sugerira da liječnicima nije tako loše kao što tvrde. Šmit kaže: “Da nam nije tako loše, ne bi 1000 i nešto liječnika otišlo iz tako nelošeg sustava vani potražiti svoju privatnu i poslovnu sreću. Neka ministar i premijer prolistaju naše plaće i neka usput pogledaju satnice i koliko je sati odrađeno. To je nešto što se koristi kao parametar kada se uspoređuju cijene rada vani. U državi koja promovira neradnu nedjelju reći da je normalno da liječnik radi i nedjelju i subote i vikende i da mu se to računa kao plaća, a ne kao primanje, mislim da je to splet dvostrukih mjerila prema društvu. Mi smo pristali na takav oblik rada, ali tražimo da se to ispoštuje jer je to jedna naša velika žrtva koju poklanjamo našim pacijentima jer smo tamo potrebni. To nije normalan oblik rada, iako smo mi na njega pristali. Postalo je degutantno da se jedino liječnicima gledaju primanja zajedno sa prekovremenim satima”.

“Mi u bolnicama kontroliramo nešto što bi trebao kontrolirati liječnik obiteljske medicine. Sustav je loš u svim segmentima. To se trebalo rješavati ranije. Sada gasimo požare kroz nepopularne mjere. Kipimo jer smo preopterećeni. Bojimo se pogrešaka. Bojimo se onoga što radimo u trku u hodu na pet radnih mjesta”, zaključuje liječnica.

